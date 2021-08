Liverpoolin manageri Jürgen Klopp ei ollut tyytyväinen tuomari­toimintaan lauantain ottelussa Burnleytä vastaan.

Liverpool kaatoi lauantaina Englannin Valioliigan toisen kierroksen ottelussaan Burnleyn 2–0, mutta punaisten manageri Jürgen Klopp ei ollut tyytyväinen ottelun tuomari­työskentelyyn.

Klopp kritisoi uusia sääntölinjauksia, joiden perusteella kaikkia pikku­rikkeitä ei vihelletä. Uudistusten tarkoituksena on pelin sujuvan virtauksen takaaminen. Saksalainen puhui asiasta tv-kanava BT Sportin haastattelussa.

Kloppin mielestä ottelun erotuomari Mike Dean katsoi Burnleyn rikkeitä liikaa sormiensa läpi. Dean ei nostanut ottelussa ainuttakaan keltaista korttia.

– Jos haluaa nähdä tuollaista, voi katsoa painia, Klopp paalutti BT Sportille.

Klopp nosti esiin etenkin Burnleyn Ashley Barnesin ja Chris Woodin rikkeet. Hänen mielestään laji on menossa väärään suuntaan, kun nähdyn kaltaisista tilanteista selviää kuin koira veräjästä.

– On kuin olisimme menneet 10–15 vuotta ajassa taaksepäin. Säännöt ovat mitä ovat, mutta tällaisia tilanteita ei voi puolustella. Viesti on nyt, että annetaan pelin virrata, mutta kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä se tarkoittaa.

– Tämä on jalkapalloa, jota haluamme nähdä, mutta se vain on liian vaarallista. Meidän on suojeltava pelaajia.

Sadio Mane ja Diogo Jota onnistuivat maalinteossa lauantain ottelussa.

Myös vierasjoukkueen managerilla Sean Dychella oli ottelun jälkeen sanansa sanottavana tuomari­toiminnasta. Hänen kritiikkinsä oli kuitenkin hyvin erilaista kuin virka­veljensä.

Dychen mielestä uudet sääntö­linjaukset eivät ottelussa toteutuneet.

– Ottelussa oli liikaa pehmeitä vihellyksiä. Meille kerrottiin viikkoa aiemmin, ettei pehmeitä rikkeitä vihellettäisi. Mielestäni niitä vihellettiin liian paljon, Dyche sanoi BBC:n artikkelissa.

Yksi rike jäi kuitenkin Burnley-pomon mielestä viheltämättä.

– Luulin että saisimme rankkarin Dwight McNeiliin kohdistuneesta rikkeestä, mutta meidän saldomme ei ole näissä tilanteissa kovin hyvä.

Liverpool voitti ottelun 2–0 Diogo Jotan ja Sadio Manen maaleilla. Avausottelussaan Teemu Pukin edustaman Norwichin kaatanut ryhmä porskuttaa Valioliigassa puhtaalla pelillä.

Burnley hävisi avausottelussaan kotonaan Brightonille 1–2, joten joukkueen pistetili on vielä avaamatta.