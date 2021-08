Harry Kane ilmestyi Tottenhamin treeneihin, mutta siirtohuhut eivät hiljene – asiantuntija: ”Lopputulos on väistämätön”

Harry Kane harjoittelee taas Tottenhamin kanssa. Mutta kuinka kauan?

Lontoolainen Tottenham aloitti sunnuntaina Valioliigan kauden upeasti, kun hallitseva mestari Manchester City kaatui 1–0. Voittomaalin teki eteläkorealainen Son Heung-min.

Tottenhamin ja Englannin maajoukkueen pitkäaikainen ykköskärki Harry Kane, 28, ei ollut sunnuntaina lainkaan kokoonpanossa.

Ensimmäisen ammattilaissopimuksensa vuonna 2010 Tottenhamin kanssa solminut Kane on edustanut Pohjois-Lontoon ylpeyttä koko aikuisuransa – lukuun ottamatta muutamia lainapestejä huippu-uransa alkuvaiheilla.

Kanen merkitys Tottenhamille ja Englannin maajoukkueelle on ollut valtava, vaikka pokaalit ovat seuraa ja pelaajaa tunnetusti kiertäneet. Viime kaudella Kane voitti kolmannen kerran urallaan Valioliigan maalikuninkuuden ja viimeisteli kesän EM-kilpailuissa Englannille neljä maalia.

Lue lisää: Tottenham sokeerasi Manchester Cityä – Harry Kanea ei näkynyt missään

Viime kauden jälkeen on käyty kiivasta vääntöä Kanen mahdollisesta siirrosta. Kärkipelaajan kintereillä on ollut etenkin juuri Manchester City.

– Harry on poikkeuksellinen hyökkääjä. Siitä ei ole epäilystäkään. Tietysti olemme kiinnostuneita. Mutta hän on Tottenhamin pelaaja. Jos he eivät halua neuvotella, ei meillä ole asiasta enempää sanottavaa. Jos he haluavat, voimme yrittää, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi ennen kauden alkua.

Lue lisää: Suurseurat kohtaavat Valioliigan avauksessaan – kulisseissa käydään kovaa vääntöä maalitykki Harry Kanesta

Kane ei ole siirtohalujaan peitellyt. Elokuun alussa Sky Sports uutisoi, että Tottenham aikoisi sakottaa tähtipelaajaansa, koska tämä ei ollut ilmestynyt lomansa jäljiltä lontoolaisseuran harjoituksiin.

Kane kommentoi tuolloin, että hän saapui treeneihin viisi päivää myöhässä, mutta kyse ei ollut kieltäytymisestä, vaan yhteisestä sopimuksesta seuran kanssa.

Brittilehti The Sun kertoi elokuun alussa Tottenhamin puheenjohtajan Daniel Levyn hyväksyneen, että Kane siirtyisi kilpailevaan seuraan 160 miljoonalla punnalla eli vajaalla 190 miljoonalla eurolla. City ei ole, ainakaan vielä, ollut halukas maksamaan niin paljon.

Tänään, tiistaina, Sky Sports uutisoi, että Kane olisi osallistunut ensimmäistä kertaa viimeisimmän lomansa jälkeen Tottenhamin ykkösjoukkueen harjoituksiin.

Sky Sportsin mukaan Kane on kyllä harjoitellut aiempinakin päivinä Tottenhamin harjoituskeskuksessa, mutta yksinään. Hänen piti olla karanteenissa, koska hän oli ollut lomailemassa Bahamalla.

Tottehamin puheenjohtaja Levy ei halua luopua talismaanistaan halvalla, koska tällä on kolme vuotta sopimustaan jäljellä vuonna 2018 allekirjoitetusta kuusivuotisesta pahvista. Sky Sportsin mukaan City olisi tarjonnut Kanesta 100 miljoonaa puntaa, mutta se ei seuralle riitä.

Sekä Sky Sports että BBC raportoivat, että Kane toivoo Cityn tekevän hänestä vielä uuden tarjouksen Tottenhamille tämän viikon aikana.

Kane on kuitenkin nimetty Tottenhamin miehistöön torstain europeliin, kun joukkue matkaa Konferenssiliigan karsinnassa Portugaliin Ferreiran vieraaksi. Asiasta uutisoi muun muassa ESPN.

Skottilegenda, nykyinen tv-asiantuntija Graeme Souness, 68, ilmoitti viikonlopun ottelun osoittaneen, että City todella tarvitsee Kanen.

City on nyt jäänyt maaleitta kolmessa virallisessa ottelussa peräkkäin: viikonlopun Tottenham-tappion lisäksi City jäi nollille myös kauden avanneessa Community Shield -ottelussa Leicesteriä vastaan sekä viime kauden päättäneessä Mestarien liigan finaalissa Chelseaa vastaan.

– City tarvitsee maalintekijän. Viime kaudella heidän paras maalintekijänsä oli Ilkay Gundogan. Tämä ei ole rakettitiedettä. City ei ole tehnyt tarjouksia Kanesta ilman syytä. He tarvitsevat joukkueeseensa kunnon keskushyökkääjän Souness sanoi Sky Sportsille.

– Täytyy vain hyväksyä, että valta on pelaajilla. On todella ikävää nähdä, että Kane haluaa ulos sopimuksesta, jota olisi jäljellä kolme vuotta. Mutta lopputulema on väistämätön, tiedämme sen, Souness jatkoi.

Samaa mieltä on BBC:lle asiaa kommentoinut Pablo Zabaleta, joka voitti Cityssä kaksi Valioliigan mestaruutta. Argentiinalainen lopetti uransa 2020.

– Kanen olisi oikea aika siirtyä eri seuraan ja saada uusia kokemuksia. Ja jos katsot mitä tahansa huippujoukkuetta, aina tarvitaan pelaajia, jotka voivat iskeä 25 maalia kaudessa, Zabaleta totesi.

Valioliigan siirtoikkuna sulkeutuu 31. elokuuta.