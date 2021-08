Valioliiga alkaa! Muotiguru Pekka Lagerblom, 38, tyrmistyi Lontoon jätin kiistellystä "ufo-asusta" – ”Mitä ihmettä on haettu?”

Entinen huippujalkapalloilija, muotisuunnittelijaksi valmistunut Pekka Lagerblom listasi Ilta-Sanomille Valioliigan komeimmat ja ankeimmat peliasut.

Englannin Valioliiga potkaistaan käyntiin perjantaina, ja huuma on yltynyt jo kovaksi. Jalkapalloväkeä ovat puhuttaneet jokakesäiseen tapaan siirtyneet ja siirtymättä jättäneet tähdet, kiistanalaisen var-teknologian uudistukset, muuttuneet voimasuhteet sekä, totta kai – peliasut.

Ilta-Sanomat pyysi entistä huippujalkapalloilijaa ja muotisuunnittelijaksi valmistunutta Pekka Lagerblomia, 38, analysoimaan brittiseurojen pelipaidat.

Joukossa oli asuja, jotka saivat sukat pyörimään muotigurun jaloissa, mutta myös sellaisia, jotka vetivät mielen matalaksi.

– Monet valioliigaseurat ovat ottaneet selvästi vintage-lookia takaisin. Faneja halutaan muistuttaa seurahistoriasta, jota hyödynnetään tutuilla väreillä, kuvioinnilla ja pienillä yksityiskohdilla. Joukossa on tietysti paljon perinteisiä kuvioita: raitoja pystyssä, poikittain tai viistoon, Lagerblom toteaa.

Pekka Lagerblom kuvattuna FC Lahden paidassa 2015. Hän lopetti uransa toissa vuonna.

Hänen mukaansa kotipaita tuntuu olevan monelle seuralle perinteiden alttari, mutta kakkos- ja kolmospaidoissa on jo irroteltu ja suunnattu rohkeuden tielle.

– Paidoissa näkyy myös, mitä merkkivalmistajat pystyvät tarjoamaan. Isoilla seuroilla on sopimukset tunnettujen vaatejättien kuten Puman, Adidaksen ja Niken kanssa, mutta monilla pienemmillä valmistajilla – ja seuroilla – ei välttämättä ole mahdollisuutta toteuttaa kaikkia haluamiaan juttuja.

Onnistujat

1. Leicester

Lagerblom villiintyi eniten viiden vuoden takaisen mestarin Leicesterin turkoosista kakkospaidasta, joka poikkeaa merkittävästi edellisvuosien puna- ja valkosävyisistä vierasasuista.

– On lähdetty turkoosilla, mutta tuo pohjaväritys on siisti lisä perinteiseen. Pelkkä turkoosinharmaa olisi ollut mitäänsanomaton. Hyvä osoitus siitä, kuinka pienillä asioilla paidasta voi tehdä näyttävämmän.

2. Liverpool

Mestarisuosikkeihin lukeutuva Liverpool yllättää golfpaidan henkisellä, hillityillä yksityiskohdilla marinoidulla kakkospaidallaan.

Paidassa on selviä yhtymäkohtia Reebokin valmistamaan kauden 1996–97 vierasasuun. Samaa värimaailmaa hyödynnettiin muissakin Liverpoolin 90-luvun kuteissa.

– Erittäin tyylikäs. Vaniljanvärinen pohja toimii, ja kauluksen sekä hihansuiden yksityiskohdat kruunaavat upean kokonaisuuden, Lagerblom hehkuttaa.

Vuoden 2005 Saksan mestarin mielestä paidasta olisi voinut saada vielä nykyistäkin näyttävämmän ilman nappeja.

– En ole ikinä ollut niiden ystävä. V-kaulukset tai ristiinleikattu suu olisi ollut myös siisti.

3. Aston Villa

Arsenalin ja Manchester Cityn vieraspaidat ovat myös Lagerblomin mieleen, mutta kolmanneksi onnistujaksi hän haluaa nostaa esiin yhden pienemmän seuran ja sen paitavalmistajan, Kappan, luomuksen.

Ykköstähtensä Jack Grealishin Manchester Cityyn menettäneen Aston Villan kakkospaita tuo hymyn Lagerblomin kasvoille.

– Tämä on taas hyvin perinteinen ja yksinkertainen valkoinen, mutta etenkin hihansuihin on tuotu komeasti seuran omia värejä, vaaleansinistä ja viininpunaista. Se tuo kerrassaan upean vivahteen.

Lagerblom kertoo pelanneensa samantyyppisillä Kappan paidoilla Werder Bremenissä.

– Materiaali on tosi mukava: ihonmyötäinen, mutta vähän venyvä.

Epäonnistujat

1. Tottenham

Pohjois-Lontoon toisen jätin, Tottenhamin, vierasasu on saanut ristiriitaisen vastaanoton perinteiden voimaan henkivissä brittikannattajissa. Lagerblom on yksi levottomasta yleisilmeestä ahdistuneista.

– Tämä särähtää silmään. Mitä ihmettä marmori–ufo–avaruus-pinnalla on haettu? Ykköspaita on tyylikäs valkoinen, mutta tämä on ohilaukaus. Todella sekava kuviointi ja väritys.

2. Brentford

Heathrow’n lentokentän lähistöltä ponnistava Brentford nousi Englannin korkeimmalle sarjatasolle 74 vuoden tauon jälkeen. Sarjanousun tuoma onni ja helpotus eivät silti näy peliasuissa, vaan ne ovat äärimmilleen venytetyssä yksinkertaisuudessaan suorastaan apeat.

– Vieraspaita on keltainen ja kolmospaita pelkkä valkoinen, ei muuta. Nyt ei ole lähdetty sarjanousun jälkeen ilottelemaan.

Brentfordin tylsä ilme ei yllätä Lagerblomia.

– Tiedän, että Umbrolla on hyvin konservatiivinen linja pelipaitojen suunnittelussa, eikä siellä haluta pomppia eri suuntiin.

3. Norwich

Teemu Pukin edustaman Norwich Cityn värimaailma ei ehkä ole suunnittelijan unelma. Keltaisesta ja vihreästä on haastavaa loihtia näköaistia kiihottavaa lopputulosta.

– Paidoissa on selkeä keltainen rintama ja vihreää on siellä täällä luomassa kanarialintujen tunnelmaa. Ihan mukiinmenevät värit, mutta kuvioinnit ovat jääneet pliisuiksi.

Murheenkryyni on sama kuin monella muullakin joukkueella.

– Sponsorin logo ei istu yleisvaikutelmaan yhtään. Ympyrä ei ole graafisena elementtinä kovin hieno, Lageblom sanoo.

Valioliigakauden avausottelu Brentford–Arsenal pelataan perjantaina kello 22.