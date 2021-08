Manchester City vahvisti Jack Grealishin siirron – median mukaan rahaa liikkuu Britannian ennätyksen arvoisesti

Jack Grealish teki kuusivuotisen sopimuksen Cityn kanssa.

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Manchester City vahvisti torstai-iltana, että keskikenttämies Jack Grealish siirtyy seuraan Aston Villasta. Sopimus Englannin maajoukkuemiehen kanssa on kuusivuotinen.

Brittiviestimet, muun muassa BBC, raportoivat siirtosummaksi 100 miljoonaa puntaa (noin 117 miljoonaa euroa). Kyseessä on Britannian siirtoennätys, aiempi oli 89 miljoonaa puntaa, jonka Manchester United pulitti Juventukselle Paul Pogbasta vuonna 2016. Ja kun sata miljoonaa liikkuu kaupasta, tulee Grealishista jalkapallohistorian yhdeksänneksi kallein pelaaja maailmanlaajuisesti.

Grealish, 25, teki Villalle viime kaudella kuusi liigamaalia ja jakoi kymmenen maalisyöttöä. Kesän EM-lopputurnauksessa hän pelasi EM-finaaliin asti yltäneessä Englannin joukkueessa.

– Tämä on todeksi tullut unelma. City on maan paras seura, ja sillä on päävalmentaja (Pep Guardiola), jota pidetään maailman parhaana. Pepin alaisuudessa pelaaminen ja häneltä oppiminen on jotain, mitä jokainen huippujalkapalloilija haluaa, Grealish hehkutti seuran sivuilla.