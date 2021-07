Seura on siirtänyt pelaajan sivuun toiminnastaan tutkinnan ajaksi.

Englannin Valioliigassa pelaava huippujalkapalloilija on pidätetty epäiltynä lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, vahvistaa BBC.

Suur-Manchesterin poliisi oli pidättänyt 31-vuotiaan miehen perjantaina. Pelaajan seura oli vahvistanut BBC:n mukaan pelaajansa pidätyksen. Pelaajan nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Pelaaja on päässyt vapaaksi takuita vastaan odottamaan tutkinnan etenemistä.

Daily Mailin mukaan pidätetty pelaaja on naimisissa ja edustaa liverpoolilaisseura Evertonia. Evertonin sivuilla on julkaistu tiedote, jossa lukee:

– Everton voi vahvistaa, että se on siirtänyt sivuun edustusjoukkueen pelaajan odottamaan poliisitutkintaa. Seura tukee edelleen viranomaisia heidän tutkimuksissaan, eikä anna enää lausuntoja toistaiseksi.

The Mirrorin mukaan epäilyjen kohteena olevasta pelaajasta on maksettu useiden miljoonien edestä siirtosummia hänen uransa aikana ja että kyseinen pelaaja on edustanut maataan säännöllisesti myös maajoukkueessa. Pelaajan kansalaisuutta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Mirrorin haastattelema lähde pelaajan seurasta sanoi:

– Tämä tuli massiivisena sokkina. Kaikki epäilyt rikoksista, jotka liittyvät lapsiin, pitää ottaa äärimmäisen vakavasti alusta lähtien.

– Tällaiset epäilyt aiheuttavat tietenkin suuren määrän levottomuutta seurassa, faneissa ja laajemmin yhteisössä. Nyt voimme vain odottaa, jotta näemme, miten tutkinta etenee, Mirrorin lähde lisäsi.