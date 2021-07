Adidaksen nolo moka sai vääräleuat liikkeelle – mahtipontinen mainoslause tulehdutti tilannetta entisestään

Adidakselta meni Manchester Unitedin pelaajien nimet pahasti sekaisin.

Jalkapallon Englannin suurseura Manchester United mainostaa tulevan kauden pelipaitojaan miesten ja naisten joukkueidensa tähtien kasvoilla ja nimillä.

Harmillisempi juttu on, että nimet ja kasvot ovat menneet paitatoimittaja Adidakselta pahemman kerran sekaisin.

Yhdessä mainoksessa komeilevat miesten Valioliigan joukkueen tähtiin kuuluva Paul Pogba ja naisjoukkueen kantaviin voimiin kuuluva Millie Turner. Mutta Turnerin kohdalla lukee seuran entisen pelaajan Amy Turnerin nimi.

Oikea Turner, siis Millie, oli virheestä harmissaan.

– Ottaen huomioon, että olen ollut Manchester Unitedin pelaaja kolme vuotta ja Adidaksen sponsoroima pelaaja kaksi vuotta, voisi olettaa, että he tietäisivät nimeni, Miller twiittasi.

Urheiluvälinejätti pyysi kömmähdystään nöyrästi anteeksi Millerin päivityksen perässä.

– Millie, me mokasimme ja olemme pahoillamme. Olet osa Adidas-perhettä, ja haluamme hyvittää tämän. Lahjoitamme paitoja suurimmille faneillesi. Kerro meille, keitä he ovat, ja toimitamme paidat heille, Adidas twiittasi.

Adidaksen kannalta ”raskauttavaa” oli, että paitakampanjan slogan on ”Never forget where you came from”, eli älä koskaan unohda juuriasi.

Adidaksen moka sai tietysti vääräleuat liikkeelle, mutta moni oli aidosti harmissaan tapahtuneesta.

– Vain naisjalkapalloilussa, Millie Turnerin joukkuetoveri Martha Harris kirjoitti.

Myös kolme viikkoa sitten ManUsta Yhdysvaltoihin Orlando Priden riveihin siirtynyt Amy Turner otti asiaan kantaa.

– Älä koskaan unohda juuriasi – pitäisi pystyä parempaan, Amy Turner twiittasi sarkastisesti.