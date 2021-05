Kommentti: Roy Hodgson, 73, jätti perinnön myös Suomeen mittavalla urallaan – tästä syystä hän ei menestynyt huippujoukkueissa

Roy Hodgson on jättänyt pitkällä valmentajaurallaan perinnön moneen paikkaan – myös Suomeen, kirjoittaa Lari Seppinen Lontoon Selhurst Parkilta.

Selhurst Park täyttyi keskiviikkona lauluista ja aplodeista.

Crystal Palacen ja Arsenalin pelaajat sekä tuomaristo asettuivat ennen pelin alkua kunniakujaksi, kun Roy Hodgson käveli viimeistä kertaa kotiareenalle Crystal Palacen managerina.

– Hän on yksi meistä, lauloivat Crystal Palacen intohimoiset fanit konkarivalmentajalle.

Hetki oli tunteikas Hodgsonille, jonka 45-vuotinen valmentajaura päättyy tähän kauteen. Hodgson on 73-vuotiaana vanhin manageri, joka on valmentanut Valioliigassa. Ura kietoutuu kauniilla tavalla pakettiin seurassa, jossa hänen matkansa alkoi 1960-luvun alussa.

Palace oli Etelä-Lontoossa syntyneen Hodgsonin kasvattiseura, jonka edustuksessa hän ei ikinä pelannut otteluakaan.

Jäähyväiset päättyivät 1–3-tappioon Arsenalille, mutta se ei himmentänyt Hodgsonin hienoa iltaa.

Hodgsonin valmentajaura on vertaansa vailla. Hodgson mielletään usein vanhan koulukunnan brittimanageriksi, mutta hän on ennen kaikkea kosmopoliitti.

Hodgson haki vaikutteita ulkomailta valmentajauransa alkutaipaleella. Hän aloitti vuonna 1976 ruotsalaisessa Halmstadissa ja valmensi 1980-luvulla Örebrossa ja Malmössä.

Ansioluetteloon kertyi 1990- ja 2000-luvulla lukuisia pestejä Italiassa, Norjassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Hodgson valmensi myös Arabiemiraattien ja Sveitsin miesten maajoukkuetta.

Roy Hodgson viimeisessä kotiottelussaan Crystal Palacen managerina.

Hodgson on valmentanut 20 eri seuraa 45 vuoden aikana. Pitkä putki käytännössä ilman taukoja kertoo palavasta intohimosta valmentamiseen. Lapsenomainen liekki lajia kohtaan ei ole sammunut, vaikka työ on henkisesti kuluttavaa.

Hodgson on pysynyt ajan hermoilla ja osannut käsitellä erilaisia uusia sukupolvia, joita on nähnyt virtaavaan lajiin viidellä eri vuosikymmenellä.

Hodgsonilla on ollut selvä visio siitä, miten hän haluaa joukkueensa pelaavan. Kaikki lähtee tiiviistä puolustuspelistä.

Tyyli on herättänyt kritiikkiä, mutta se on tuonut tulosta. Hodgson on jättänyt perinnön useaan ympäristöön, missä on valmentanut.

Niin hän teki myös Suomessa. Kaikkien aikojen ensimmäinen arvokisapaikka jäi Hodgsonin alaisuudessa vain senttien päähän.

Hodgson sai kritiikkiä passiivisesta pelitavasta myös Suomessa. Jäi näkemättä, että hän näytti jo 15 vuotta sitten, miten Suomi voi menestyä pienenä maana kansainvälisessä jalkapallossa: Tiiviillä, hyvin organisoidulla joukkuepelillä, missä kukaan ei liukene puolustusvastuistaan.

Idealististen harha-askelten jälkeen Markku Kanerva johti samanlaisilla arvoilla Huuhkajat lopulta EM-kisoihin.

Hodgson ei ole ollut, eikä edes yrittänyt olla, hyökkäyspelin innovatiivinen kehittäjä. Siksi hän on epäonnistunut suurissa seuroissa.

Hodgson Suomen harjoituksissa elokuussa 2006.

Liverpoolin managerina hän kesti vain puolisen vuotta. Englannin maajoukkueen päävalmentajana EM-kisat 2012 ja 2016 sekä MM-kisat 2014 päättyivät pettymykseen.

Fulhamin, West Bromwich Albionin ja Crystal Palacen kaltaisissa seuroissa hän on repinyt maksimitehot pelaajamateriaalista irti ja pitänyt joukkueensa takuuvarmasti Valioliigassa.

Palace on Hodgsonin neljän kauden aikana pelannut potentiaalinsa ylärajoilla ja stabiloitunut vakaaksi keskikastin seuraksi äärikovassa Valioliigassa. Tyyli on sopinut Palacen ja Etelä-Lontoon rosoiseen identiteettiin.

Hodgson on pitkän päivätyönsä jälkeen kaikki kunnianosoitukset ja eläkepäivänsä ansainnut.

Vai voiko ikuinen jalkapallomies edes eläköityä lajista?

Voihan se olla, ettei Hodgson malta olla vastaamatta puhelimeen ensi lokakuussa, kun jokin vaikeuksissa oleva valioliigaseura etsii takuuvarmaa tuloksentekijää pelastustalkoisiin…