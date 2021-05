Sky Sports: Harry Kane haluaa pois Tottenhamista – jättiseurat kintereillä

Kanella on vielä kolme vuotta jäljellä sopimustaan Tottenhamin kanssa.

Englannin Valioliigan Tottenhamin maalisinko Harry Kane on kertonut seuralle, että hän haluaa vaihtaa maisemaa tämän kauden jälkeen. Näin väitti Sky Sports sivuillaan myöhään maanantaina.

Englannin maajoukkuekapteeni Kanella, 27, on kolme vuotta jäljellä sopimusta Tottenhamin kanssa, mutta Skyn mukaan Kane on tyytymätön seuran jäätyä jälleen kauas Valioliigan kärkitaistosta. Kane on ollut Spursin organisaatiossa jo 12 vuotta ja hän on takonut seuran edustusryhmässä 220 maalia, joista 32 tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien.

Sky Sports kertoo, että Kane haluaisi selvyyttä tulevaisuudestaan vielä ennen 11. kesäkuuta alkavaa EM-lopputurnausta.

Kanen perässä on kerrottu olevan Valioliigan mestari Manchester Cityn lisäksi Manchester United sekä Chelsea. Ulkomaisista seuroista tehokärkimieheen on linkitetty muun muassa ranskalaisjätti PSG sekä Espanjan suuruus Real Madrid.