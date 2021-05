Eurokentille tähyävä Tottenham kaatoi Wolverhamptonin – Kane osui jälleen

Crystal Palace kaatoi maalijuhlassa Aston Villan.

Kotijoukkue Tottenham kaatoi jalkapallon Englannin Valioliigassa Wolverhamptonin 2–0 ja taistelee vahvasti Euroopan liigan paikoista. Lontoolaisseura on sarjataulukossa kuudentena, kun joukkueella on kautta kaksi ottelua jäljellä.

Sijoittuminen viidenneksi tai kuudenneksi tietäisi Tottenhamille paikkaa Euroopan liigassa, koska europaikkansa liigasijoituksella varmistanut Leicester voitti Englannin cupin.

Tottenhamilla on myös teoreettiset mahdollisuudet nousta neljänneksi. Tuo sija avaisi paikan ensi kaudeksi Mestarien liigaan. Nelossija on kuitenkin epätodennäköinen, sillä Chelsea on viisi pistettä karussa, kun molemmilla on kaksi ottelua jäljellä.

Tottenham siirtyi sunnuntaina johtoon avauspuoliajan lopussa, kun hyökkääjätähti Harry Kane päätti kuljetuksensa laukaukseen ja maaliin.

Maalipörssin kärjessä oleva Kane nosti kauden liigaosumiensa määrän 22:een. Jatkoa seurasi runsaan tunnin kohdalla, kun Gareth Bale laukoi ja Pierre-Emile Höjbjerg pani irtopallon sisään.

Wolverhamptonilla oli omat tekopaikkansa, mutta lähellä lisäosumia oli myös Tottenham. Kane sai pallon ottelussa kahdesti maalikehikoihin ja Dele Alli kertaalleen.

Crystal Palace joutui kahdesti takaa-ajajaksi kotiottelussaan Aston Villaa vastaan, mutta poistui kamppailusta voittajana.

Palace nappasi Aston Villasta 3–2-voiton. Voittomaalin viimeisteli Tyrick Mitchell, kun kamppailua oli takana 84 minuuttia. Osuma oli puolustaja Mitchellille, 21, ensimmäinen Valioliigassa. Ohjausmaali syntyi, kun pallo osui hänen rintansa ja olkapäänsä tietämille.

– En tiedä, mitä ajattelin sillä hetkellä, mutta kun pallo meni maaliin, se oli pelkkää iloa, Mitchell kuvaili ohjaustaan BBC:lle.

Villa siirtyi ottelussa 17. minuutilla johtoon, kun John McGinn laukoi pallon maaliin. Runsaan puolen tunnin kohdalla Christian Benteke pukkasi tasoituksen.

Villa siirtyi nopeasti uudestaan johtoon, kun Anwar El Ghazi viimeisteli läheltä. Toisella puoliajalla Wilfried Zaha laukoi Palacen tasoihin.

Valioliigassa pelataan myöhemmin sunnuntaina ottelut West Bromwich–Liverpool ja Everton–Sheffield United.

Liverpool yrittää pienentää eroa Chelseaan, joka on Jürgen Kloppin miehistöä neljä pistettä edellä. Everton yrittää kammeta itsensä Eurooppa-liigaan. Joukkue on jäänyt Tottenhamista kolme pistettä.