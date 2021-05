Salamanisku tappoi 9-vuotiaan Jordanin – miljoonat ihmiset näkivät suurseuran koskettavan kunnianosoituksen ”suurenmoiselle persoonalle”

Yhdeksänvuotiaaseen Jordan Banksiin osui jalkapalloharjoituksissa salama.

Valioliigan hallitseva mestari Liverpool FC kunnioitti 9-vuotiaana kuolleen kannattajansa Jordan Banksin muistoa helatorstai-illan vierasottelussa Manchester Unitedia vastaan.

Liverpoolin pelaajat lämmittelivät Old Trafford -stadionin nurmella paidoissa, joiden selässä oli nimi Jordan ja numero 7.

Numero seitsemän on Liverpoolin konkaritähden James Milnerin pelinumero. Banks tunnettiin lempinimellä ”mini-Milner”, koska hän oli saanut pelaajalta onnitteluviestin hyväntekeväisyysjuoksun jälkeen.

Banks juoksi 30 mailia (48,3 kilometriä) 10 päivässä ja keräsi 3 000 puntaa mielenterveystyön hyväksi. Hän teki tempauksensa lähisukulaisensa muistoksi.

ESPN:n mukaan Banks oli tunnettu myös toisesta hyvästä teosta: Englannin koronasulun aikana hän oli piristänyt sairaanhoitohenkilökuntaa jättämällä herkkuja näiden autojen konepelleille.

Banksiin osui salama kesken jalkapalloharjoitusten Blackpoolissa tiistai-iltana. BBC:n mukaan Banks kiidätettiin sairaalahoitoon, mutta hänen henkeään ei pysytty pelastamaan.

Liverpool kuvaili yli 17 miljoonan käyttäjän seuraamalla Twitter-tilillään Banksia ”suurenmoiseksi persoonaksi”. James Milner lähetti myös omat surunvalittelunsa Twitterissä.

– Lepää rauhassa, Jordan. YNWA, Milner kirjoitti.

YNWA on kirjainlyhenne Liverpoolin tunnuskappaleesta You’ll Never Walk Alone (Et koskaan kulje yksin).

Liverpool voitti Manchester Unitedin 4–2.