Kommentti: Chelsea haastaa ensi valioliigakaudella Manchester Cityn – Pohjois-Lontoon jätit tulevat kilometrejä perässä

Onnistunut valmentajavalinta nosti Chelsean muutamassa kuukaudessa takaisin suunnannäyttäjäksi, kirjoittaa IS:n valioliigakirjeenvaihtaja Lari Seppinen Stamford Bridgeltä.

Kun Chelsea erotti tammikuun lopulla Frank Lampardin ja palkkasi Thomas Tuchelin, oli helppo uskoa nopeaan muutokseen.

Kukaan tuskin kuitenkaan uskoi, että Chelsea nousisi muutamassa kuukaudessa kolmen sakkiin Valioliigassa ja finaaliin sekä Mestarien liigassa että Englannin Cupissa.

Euroopan huippuseuroissa on ollut viime aikoina outo trendi palkata kokemattomia päävalmentajia. Tuchel osoittaa, miksi kokemus on valttia. Huippuseuroissa ei ole aikaa opiskella. Täytyy olla pelillinen visio ja kyky saada se hurjassa pelitahdissa nopeasti käytäntöön.

Prosessi on kaunis sana, mutta usein se on myös helppo tekosyy heikoille tuloksille.

Saksalainen Tuchel on intensiivinen valmentaja, jolla on kirkas visio ja kyky saada viesti perille nopeasti. Chelsealla on kaksi kokoonpanollista erinomaisia pelaajia ja nyt myös äärimmäisen organisoitu pelitapa. Jälki on tuhoisaa.

Kuluva kevät on esimakua ensi kaudelle. Chelsea on jatkossa Manchester Cityn ykköshaastaja selvällä erotuksella seuraavaan kastiin.

Chelsea on ottanut selvästi paikkansa myös Lontoon ykkösenä. Chelsean ja Arsenalin ottelu keskiviikkoiltana paljasti eron. Tuchel seurasi tappioasemassa peliä rauhallisesti. Kun pelitapa on pelaajien selkäytimissä, jatkuvalle ohjeistukselle ei ole tarvetta.

Vaikka Arsenal haki pelitilanteiden vastaisesti 1–0-vierasvoiton, Chelseassa ei ole syytä huoleen. Työtapaturmat ja yksittäiset takaiskut eivät hetkauta, kun pelillinen selkänoja on vahva.

Arsenalin valmentaja Mikel Arteta huokui hermostuneisuutta, huusi ja ohjeisti pelaajia yhtenään. Arteta on uusi esimerkki ex-pelaajasta, joka on ilman päävalmentajakokemusta heitetty heti altaan syvään päähän.

Arteta on säätänyt, ylireagoinut ja tehnyt erikoisia kokeiluja. Se on tuonut hyviä yksittäisiä tuloksia ja esimerkiksi pokaalin viime kauden Englannin cupissa, mutta ei ole luonut vahvaa pelillistä selkänojaa. Arteta on saanut hämmentävän vähän kritiikkiä, vaikka on epäonnistunut pahasti.

Maine Pep Guardiolan oppipoikana on suojellut Artetaa, mutta se alkaa hiljalleen haihtua.

Onnistunut päävalmentajavalinta on nostanut Chelsean ylivoimaisesti Lontoon ykköseksi. Arsenal ja myös Tottenham ovat epäonnistuneet äärimmäisen tärkeässä rekrytoinnissa.

Siksi jopa viime vuosien naurunaihe West Ham on hetkellisesti ohittanut Pohjois-Lontoon tragikoomisen kaksikon jättikaupungin sisäisessä kilpajuoksussa.