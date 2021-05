Manchester City seurasi Valioliiga-mestaruuden varmistumista televisiosta – paikalliskilpailija teki palveluksen

ManU hävisi Leicesterille ja sinetöi paikalliskilpailijansa Cityn mestaruuden.

Manchester Cityn mestaruus jalkapallon Englannin Valioliigassa varmistui tiistai-iltana, kun paikalliskilpailija Manchester United hävisi kotikentällään Leicesterille maalein 1–2.

City voitti mestaruuden viimeksi 2019. Ennen ottelua toisena olevalla ManUlla oli lähes toivoton kymmenen pisteen takaa-ajomatka Cityyn eikä ero kaventunut tiistai-illan ottelussa. Leicester puolestaan nousi neljän pisteen päähän ja voi yltää vielä toiseksi.

Luke Thomas vei Leicesterin johtoon 10. minuutilla, mutta Mason Greenwoodin tasoitus viitisen minuuttia myöhemmin nosti ManUn toiveita. Toisella jaksolla Caglar Soyuncu teki Leicesterille voittomaaliksi jääneen osuman.

Leicesterillä on jäljellä kaksi ja ManUlla kolme ottelua. Cityllä on jäljellä kolme ottelua. Se on tositoimissa seuraavan kerran perjantaina, jolloin vastassa on Newcastle.

Southampton ja Crystal Palace kohtaavat tiistai-illan myöhäisottelussa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 11.5. kello 22.15.