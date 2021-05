Tähtihyökkääjä Edinson Cavani teki päätöksen tulevaisuudestaan Manchester Unitedissa

Edinson Cavani teki Unitedin kanssa jatkosopimuksen.

Uruguaylaishyökkääjä Edinson Cavani jatkaa ensi kaudella jalkapallon Englannin Valioliigan Manchester Unitedissa. Vuoden mittaisen jatkosopimuksen tehnyt Cavani, 34, päättelee ManUssa ensimmäistä kauttaan.

Cavani on vertynyt viime viikkoina kovaan maalivireeseen. Hän on tehnyt ManUssa debyyttikaudellaan yhteensä 15 maalia, joista kahdeksan seitsemässä viime ottelussa.

Cavanin maalien myötä Manchester Unitedilla on vielä teoreettiset mahdollisuudet valioliigamestaruuteen, joskin paikalliskilpailija Cityn mestaruustitteli on enää varmistusta vailla. ManUn oikea mestaruussauma on Eurooppa-liigassa, jossa se huipentaa kautensa 26. toukokuuta loppuottelussa Villarrealia vastaan.

Cavanin huikein maalimäärä on kaudelta 2016–17, jolloin hän paukutti Ranskan liigassa PsG:lle 35 osumaa.