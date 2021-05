United kaatoi Aston Villan Valioliigassa.

Manchester United ei suonut paikalliskilpailijalleen vielä juhlia, kun se nousi maalin tappioasemasta 3–1-vierasvoittoon Aston Villasta jalkapallon Englannin Valioliigassa. Jos United olisi hävinnyt, olisi Manchester Cityn mestaruus varmistunut.

City hukkasi sauman mestaruuden sinetöimiseen lauantaina, kun se hävisi kotipelinsä Chelseaa vastaan. Sunnuntaina City-leirissä iloa nosti Bertrand Traore viemällä Villan johtoon avausjakson puolivälissä. United kuitenkin iski kahdesti neljän minuutin sisään toisen puoliajan ensimmäisen 11 minuutin aikana: ensin Bruno Fernandes tasoitti rangaistuspotkulla ja sitten Mason Greenwood vei Unitedin johtoon. Lopussa Edinson Cavani täydensi 3–1-voittoluvut.

Voiton myötä United on kymmenen pisteen päässä Citystä. United pelaa vielä neljä liigapeliä, eli sille on tarjolla 12 pistettä, Cityllä pelejä on jäljellä kolme. Melkoista prässiä Unitedilla kuitenkin on, sillä se kohtaa sarjanelosen Leicesterin tiistaina ja liigassa kuudentena olevan Liverpoolin torstaina. Yksikin tappio sinetöisi Citylle sen kolmannen mestaruuden neljän kauden sisään.

– Hieno tulos ja vie pikkaisen painetta pois tulosten tekemisestä, koska kaksi seuraavaa peliä on erittäin hyviä joukkueita vastaan, ManU:n norjalaisvalmentaja Ole Gunnar Solskjär pyöritteli sunnuntain voittoa BBC:n mukaan.

Unitedin tilannetta ei helpota se, että tärkeä puolustaja Harry Maguire nilkutti kentältä vaihtoon nilkkavamman myötä.

– Toipumiseen voi mennä muutama viikko tai muutama päivä, kenpä tietää, Solskjär totesi ja toivoi jatkotutkimuksista parasta.

Wolverhampton piti Brightonin vielä putoamisuhan alla 2–1-voitolla, ja Everton haki sarjassa viidentenä olevan West Hamin kentältä 1–0-voiton. Sarjan yllättäjä West Ham hamuilee vielä Mestarien liigaan oikeuttavalle nelossijalle, mutta sunnuntain tappio oli sille kolmas neljään viime peliin ja ero neljäntenä olevaan Leicesteriin on viisi pistettä. Kummallakin on vielä kolme ottelua jäljellä.