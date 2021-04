Liverpoolin ex-tähti julkaisi kuvan uskomattomasta muodonmuutoksestaan – UFC reagoi heti

Entinen Liverpoolin hyökkääjä Daniel Sturridge, 31, esitteli lihaksiaan Instagramissa.

Daniel Sturridge on kerännyt rutkasti lihasmassaa sitten Liverpool-vuosien.­

Jalkapalloilija Daniel Sturridge pitää kunnostaan huolta, vaikkei olekaan pelannut ammattilaistasolla yli vuoteen. Eritoten Liverpoolista tuttu maalitykki julkaisi Instagramissa kuvan, jossa esitteli kovaa kuntoaan.

Sturridge näyttää kuvassa kuitenkin vallan erilaiselta kuin vielä vuosi-pari sitten pelikentillä. Hyökkääjän ylävartalo muistuttaa enemmän huippusprintterin ruumiinrakennetta kuin jalkapalloilijan.

– Uudelleenkeksimisen asetukset, Sturridge kirjoittaa Instagramiin lataamansa kuvan saatetekstissä.

Kuva sai positiivisen kommentin mm. UFC:n Euroopan-tililtä.

Sturridge sai viime vuoden maaliskuussa neljän kuukauden pelikiellon jalkapallon vedonlyöntisääntöjen rikkomisesta. Hän ei ole tehnyt tämän jälkeen uutta sopimusta minnekään eikä ole tiedossa, aikooko 31-vuotias enää jatkaa uraansa.

Sturridgen toistaiseksi viimeinen pysäkki oli Turkin pääsarjaseura Trabzonsporissa. Hän paukutti mainiot seitsemän maalia 16 ottelussa ennen pannaansa ja sopimuksensa purkamista. Englannissa hän on edustanut ammattilaisurallaan Manchester Cityä, Chelseaa, Boltonia, Liverpoolia ja West Bromwichia. Maaleja on syntynyt aina hyvin, kun Sturridge on ollut kunnossa, mutta loukkaantumiset hidastivat hänen huippuvuosiaan merkittävästi.

Sturridgen käsilihakset eivät pullottaneet vielä syksyllä 2018.­

Hyökkääjä on pukenut Englannin paidan ylleen 26 kertaa ja tehnyt 8 maalia. Lisäksi hän pelasi historiallisessa Iso-Britannian joukkueessa 2012 olympialaisissa ja teki kaksi maalia kisoissa.

Aston Villan ja Coventryn kasvatti ei ole ainoa entinen Liverpoolin hyökkääjä, joka on viime aikoina esitellyt muuttunutta fysiikkaansa. Fernando Torres, 36, kohahdutti alkuvuodesta, kun hän esitteli niin ikään huomattavasti lihaksikkaampaa yläkroppaansa tammikuussa.