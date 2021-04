Manchester City on Englannin liigacupin valtias – Tottenhamin pokaaliton tuska jatkuu

Tottenham ei onnistunut voittamaan ensimmäistä pokaaliaan sitten vuoden 2008. Cityllä kulkee paremmin.

Wembley tarjosi esimakua kevään isoista jalkapallopeleistä, kun Manchester City voitti Englannin liigacupin finaalissa Tottenhamin 1–0.

City hallitsi ottelua mielin määrin, mutta onnistui maalinteossa vasta 82. minuutilla. Aymeric Laporte puski voitto-osuman Kevin De Bruynen keskityksestä vapaapotkusta.

Mestaruus oli ansaittu. City laukoi ottelussa 21 ja Tottenham kaksi kertaa, mikä kuvaa manchesterilaisten ylivoimaa.

Wembley tarjosi pitkästä aikaa myös yleisöä paikan päällä. Finaalia todisti 7 773 silmäparia, joilla oli juhlahumua ilmassa suljettujen stadioneiden kauden päätteeksi.

Manchester Citylle pokaali oli kevään ensimmäinen. Jättiseuran kohdalla spekuloitiin pitkin talvea mahdollisuutta voittaa historiallisesti neljä mestaruutta. Se kariutui, kun joukkue putosi Englannin cupin välierässä.

Kolmeen pokaaliin on yhä sauma. City jyrää vakuuttavasti kohti Valioliigan mestaruutta. Ensi viikolla se aloittaa välierät Paris-Saint Germainia vastaan Mestarien liigassa.

City on Englannin liigacupin vakiomenestyjä. Mestaruus oli jo neljäs peräkkäinen ja kuudes kahdeksan vuoden sisään. Viimeiset eri mestarit ovat olleet Manchester United keväällä 2017 ja Chelsea 2015.

Kaikkien aikojen voittotaulukossa City nousi jo jaetulle kärkisijalle. City on voittanut historian saatossa kahdeksan kertaa, samoin Liverpool. Seuraavana tulevat Aston Villa, Chelsea ja Manchester United viidellä mestaruudella.

Tottenhamille tappio oli karu pettymys. Heung-min Son istui nurmella tyhjä katse silmissään, kun pokaali lipui jälleen kerran silmien edestä.

Tottenhamin pitkä pokaaliton jakso jatkuu. Seura on voittanut viimeksi jotain vuonna 2008, kun se voitti juuri liigacupin. Sitä ennen edellinen pokaali samasta kilpailusta on kaudelta 1998–99. Edellinen Englannin cupin voitto on kaudelta 1990–91.

Tottenham on saanut ivaa pokaalittomuudestaan. Se kummittelee taatusti myös maailmanluokan avainpelaajien kuten Harry Kanen ja Sonin mielessä. Kummankin tulevaisuudella on spekuloitu, kun Tottenham ei ole nurmella ottanut odotettua askelta suurten joukkoon.

Kane täyttää kesällä 28 vuotta ja haluaa isoja asioita urallaan. Paljon ratkaisee tuleva päävalmentajavalinta. Jose Mourinho sai alkuviikolla potkut, ja Ryan Mason on väliaikainen päävalmentaja loppukaudella.

Jos Kane näkee uuden päävalmentajan alaisuudessa mahdollisuuden rakentaa uskottava prosessi kohti mestaruuksia, hänen jäämiselleen on pieni sauma.

Muuten finaalitappio ei jää viimeiseksi pettymykseksi, ja Tottenham saa odottaa seuraavaa pokaaliaan vielä pitkän aikaa.