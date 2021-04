Jalkapalloväki visioi uudistuksia. ”Jokin muutos tarvitaan joka tapauksessa”, West Hamin manageri David Moyes sanoo.

Suunnitelmat jalkapallon suurseurojen Superliigasta kariutuivat aiemmin tällä viikolla nopeasti.

Kaksitoista Euroopan suurimpien joukkoon kuuluvaa seuraa julkisti tiedon perustamastaan Superliigasta varhain maanantaina. Keskiviikkoon mennessä kaikki kuusi kilpailuun mukaan lupautunutta englantilaisseuraa (Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham) olivat ilmoittaneet vetäytyvänsä liigasta.

Seurojen kannattajat järjestivät maanantaina ja tiistaina suuria mielenosoituksia Superliigaan liittymistä vastaan. Nyt Chelsean ökyrikas omistaja Roman Abramovitsh on kertonut ”katuvansa syvästi” suunnitelmia lähteä mukaan raharikkaiden keskinäiseen kilpailuun.

– Omistaja ja seuran hallitus ymmärtävät, että seuran liittäminen osaksi tällaista suunnitelmaa oli päätös, jota meidän ei olisi pitänyt tehdä. Kadumme syvästi tätä päätöstä, Chelsean tiedotteessa sanotaan BBC:n mukaan.

Tiedotteen mukaan Chelsean alkuperäisessä päätöksessä lähteä mukaan Superliigaan oli kyse siitä, että seura ei halunnut jäädä jälkeen englantilaisista ja eurooppalaisista kilpailijoistaan.

Seuran mukaan se on käynyt vetäytymisen jälkeen keskusteluja kannattajaryhmien kanssa kuunnellakseen näiden näkökulmia ja huolenaiheita.

– Päämäärämme on aina ollut tehdä Chelseasta maailman paras seura, niin kentällä kuin toiminnassamme yhteisömme parissa, tiedotteessa maalaillaan.

Jalkapallopiireissä on kuitenkin esitetty lukuisia arvioita siitä, että Superliigaa tai vastaavaa suurseurojen keskinäistä kilpailua ei ole lopullisesti haudattu.

Esimerkiksi Real Madridin puheenjohtaja Florentino Perez on sanonut, että Superliiga tai jokin vastaava kilpailu on välttämätön jalkapallon pelastamiseksi.

– Suurseurojen on tehtävä jotain pian, tai muuten moni seura ajautuu konkurssiin, Perez sanoi espanjalaiselle AS-lehdelle.

Nähdyn jälkeen englantilaisseuroja ei välttämättä ole kovin helppo houkutella mukaan uusiin suunnitelmiin.

Lontoolaisseura West Hamin managerilla David Moyesilla onkin mielessään erilainen suunnitelma, jolla Englannin Valioliigan kiinnostavuutta ja taloudellista arvoa pystyttäisiin kenties lisäämään.

West Hamin manageri David Moyes (vas.) jakaisi Valioliigan kahteen sarjaan ja kutsuisi skottijätit Celticin ja Rangersin mukaan karkeloihin.­

– Valioliiga on aivan erinomainen tuote, mutta kärkijoukkueilla on liikaa otteluita. Mitä jos Valioliigaa laajennettaisiin niin, että olisi Valioliiga 1 ja Valioliiga 2. Valioliiga 1:stä voitaisiin vähentää kaksi joukkuetta ja siirtää ne Valioliiga 2:een. Tällöin kärkijoukkueiden otteluohjelma ei olisi aivan niin tiivis, Moyes sanoi brittiläisen The Guardian -lehden mukaan.

Mestarien liigaan suunniteltu uudistus tuo siihen osallistuville joukkueille lisää otteluita. Juuri tämän muutoksen aiheuttamaa otteluruuhkaa Moyes haluaisi helpottaa.

– Näiden joukkueiden ohjelma käy liian tiukaksi. Jokin muutos tarvitaan joka tapauksessa, Moyes sanoo.

Skotlannin Glasgow’ssa syntynyt Moyes edusti pelaajauransa alkuvaiheissa kaupungin ja maan toista suurseuraa Celticiä. Celtic ja Rangers ovat hallinneet Skotlannin kenttiä vuosikymmenet. Moyes päästäisikin myös skottijätit mukaan uuteen Valioliigaan.

– Miksi emme yhdistäisi Iso-Britanniaa ja kutsuisi Rangersia ja Celticiä mukaan Valioliiga 2:een? Nyt, kun olemme Brexitissä, miksi ei? Uskon, että se toisi sarjaan myös lisää rahaa, jos Rangers ja Celtic olisivat mukana, Moyes on kalkuloinut.

Moyesin mielestä myös muille skottiseuroille voisi jättää oven raolleen Valioliiga 2:een.