Kommentti: Jose Mourinhon aika Valioliigan huippuseuroissa on ohi – aika jätti entisen voittajan kyydistään

Jose Mourinho epäonnistui Tottenhamin peräsimessä. Pestejä huippuseuroista ei ole enää luvassa, kirjoittaa Lari Seppinen.

Tottenham teki maanantaina odotetun päätöksen ja erotti päävalmentajansa Jose Mourinhon. Väliaikainen päävalmentaja loppukauden ajan on 29-vuotias Ryan Mason.

Mourinho epäonnistui rajusti Tottenhamin peräsimessä. Portugalilainen on voittanut 19 pokaalia viidessä eri seurassa 2002–2018 välillä. Tottenhamista tuli ensimmäinen paikka sitten portugalilaisen UD Leirian (2001–2002), kun Mourinho ei voittanut mitään.

Mourinho on jäänyt pelillisen kehityksen kelkasta. Jos aikanaan Manchester Unitedin peräsimessä hän sai kritiikkiä puolustavasta pelityylistään, hän vei sen Tottenhamissa pidemmälle.

Tottenham makasi syvemmällä puolustuspoterossa kuin mikään muu Mourinhon aiempi joukkue. Mourinhon ajan Chelsea ja Manchester United hallitsivat palloa yli 55-prosenttisesti. Tottenham piti palloa vain puolet peliajasta.

Muutkin tilastot kertovat karua kieltään. Mauricio Pochettinon aikana Tottenham laukoi 15,7 kertaa peliä kohti, Mourinhon aikana 11,2 kertaa. Vaikka Mourinhon tyyli oli puolustava, vastustajat laukoivat kaksi laukausta enemmän pelissä Tottenhamin maalia kohti kuin Pochettinon aikana.

Mourinho keräsi ottelua kohti vähemmän pisteitä (1,64) kuin kukaan neljästä edeltäjästään: Pochettino (1,89), Tim Sherwood (1,91), Andre Villas-Boas (1,83) tai Harry Redknapp (1,74).

Räjähtävät vastaiskut sekä Harry Kanen ja Heung-min Sonin hurja tehokkuus pitivät Mourinhon näinkin kauan työssään.

Jose Mourinhon (vas.) aika Tottenhamissa on ohi. Kuinka pitkään seura pystyy pitämään kiinni hyökkääjätähti Harry Kanesta?­

Kun Tottenhamin fanit puhuvat usein ylväästi hyökkäävän jalkapallon perinteestään, liitto oli alusta asti jännitteinen ja tuhoon tuomittu. Syyttävien sormien pitäisi osoittaa puheenjohtaja Daniel Levyyn, joka junttasi ihailemansa Mourinhon palkkaamisen läpi ja viivästytti hänen erottamistaan.

Mourinho jätti jälkeensä seuran, jonka tulevaisuus on täynnä kysymyksiä. Tottenham Hotspur on ollut pitkään Harry Kanen varassa. Maailmanluokan huippuhyökkääjä on 27-vuotias ja haluaa voittaa pokaaleja. Hän tuskin jää enää uuteen rakennusprojektiin.

Jos Kane lähtee, paikattavaksi jää valtava aukko pelillisesti ja kulttuurillisesti.

Tulevaisuus on auki myös Mourinholla.

Menneisyyden mies ei enää saa pestejä Valioliigan huippuseuroista. Kuvaavaa on, että huhut vievät portugalilaista seuraavaksi Celticiin.