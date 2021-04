Raivo repesi Englannissa – Gary Neville antoi täyslaidallisen ”selkärangattomille” pomoille: ”Tämä on hyökkäys kaikkea sitä vastaan”

Jalkapallomaailman mullistukset puhuttavat.

Urheilumaailma ja koko eurooppalainen kulttuuri on kokemassa järisyttäviä muutoksia. 12 jalkapallon suurseuraa ilmoitti maanantaina oman Superliigansa perustamisesta.

Sarja on pääpiirteittäin suljettu: perustajajäseniä havitellaan kolme lisää, jolloin nämä 15 joukkuetta olisivat mukana joka kausi. Mukaan pääsisi kausittain myös viisi muuta joukkuetta.

Jalkapallo on perinteisesti ollut työväenluokan peli, joten myrsky sen emämaassa Britanniassa on valtaisa.

Manchester Unitedia koko uransa edustanut ja joukkuetta viimeisinä pelivuosinaan kipparoinut Gary Neville ilmoitti, että koko Englannin jalkapalloväen on yhdistyttävä seurasta tai muusta taustasta riippumatta.

– Meidän täytyy tulla yhteen ja pysäyttää tämä. Tämä on hyökkäys kaikkea sitä vastaan, mitä jalkapallo on tässä maassa edustanut, Sky Sportsin arvostettu jalkapalloasiantuntija Neville jyrisi.

Superliigan perustajajäsenet

Arsenal

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Tottenham

Inter

Juventus

Milan

Atletico Madrid

Barcelona

Real Madrid

Neville, 46, on saanut oman seuransa Manchester Unitedin kannattajilta vuosien varrella kritiikkiä siitä, ettei hän ole juuri ottanut kantaa seuran amerikkalaisomistajiin, Glazerin perheeseen. Heidän on koettu lypsävän seurasta vain rahaa, laiminlyöden urheilullista menestystä keskittyen maksimaalisiin tuloihin.

Neville myönsi olleensa julkisessa kritiikissään varovainen ja perusteli asiaa:

– Olen aina miettinyt, mikä olisi vastaus heille. Venäjä? Kiina? Amerikkalainen raha? Siihen tarvittaisiin 2–3 miljardia. Seura on kuitenkin yhä ollut Manchester United ja olen yhä voinut mennä katsomaan heidän pelejään ja olla iloinen tai surullinen. Jos he ottavat osinkoja, voin jotenkuten elää sen kanssa, Neville sanoi Glazereista.

Tilanne kuvottaa kahdeksankertaista Valioliigan mestaria, joka voitti myös Mestarien liigan kahdesti. Hän kuvasi omistajia haaskaeläimiksi.

– Mutta sen kanssa en voi elää, että he hyökkäävät kaikkea sitä vastaan, mitä jalkapallo on. He ovat ylittäneet rajan. Heidät pitää potkia ulos tästä seurasta ja tästä maasta. Kannattajat, jotka ovat kritisoineet heitä 15 vuotta, sanovat että se on liian myöhäistä. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä.

Nevillen mielestä seurojen omistajat eivät välitä paitsi jalkapallokannattajista edes omista työntekijöistään. Esimerkiksi maanantaina Liverpoolin pelaajat ja päävalmentaja Jürgen Klopp joutuivat kommentoimaan Superliigaa vajavaisin tiedoin saatuaan vasta kuulla koko asiasta.

– He heittävät työntekijänsä bussin alle. Näillä kasvottomilla ja selkärangattomilla omistajilla ja toimitusjohtajilla ei ole rohkeutta edes tulla esiin ja kertoa, miksi he tekevät näin ja mikä heidän suunnitelmansa on.