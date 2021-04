Nyt se on varmaa! Teemu Pukin edustama Norwich palaa Valioliigaan

Norwichin nousu varmistui lauantaina Championshipin kierroksella.

Huuhkajien tähtihyökkääjän Teemu Pukin edustama Norwich City pelaa ensi kaudella Englannin Valioliigassa.

Nousu varmistui lauantaina, kun Championshipin kolmantena majaileva Swansea City jäi 2–2-tasapeliin Wycombea ja sarjanelonen Brendord maalittomaan tasapeliin paikallisvastustaja Millwallia vastaan. Näin Norwich ei voi enää tippua suoran nousijan paikalta eli kahden parhaan joukosta.

Swansea on nyt 14 ja Brentford 16 pisteen päästä sarjakärki Norwichista. Toisena oleva Watford on kahdeksan pisteen päässä Norfolkin ylpeydestä. Championshipin joukkueilla on pelaamatta vielä neljästä viiteen ottelua.

Norwich pelaa lauantaina kello 22 Suomen aikaa kotiottelun Bournemouthia vastaan. Se voi varmistaa Championshipin voiton jo tiistaina kotiottelussa toisena olevaa Watfordia vastaan.

Lauantaina varmistunut sarjanousu Valioliigaan on Norwichille jo sen historian yhdeksäs.

Huimassa vireessä etenkin kevätkaudella ollut Pukki on Championshipin maalipörssin toisena 25 maalillaan. Maalikuninkuudessa on kiinni Brentfordin Ivan Toney, joka on osunut tällä kaudella 29 kertaa.