Onko tässä kaikkien aikojen selitys heikoille tuloksille? Ole Gunnar Solskjärin mukaan stadionin penkit ovat väärän väriset

Unitedin yhdentoista pisteen ero sarjakärki Manchester Cityyn on syntynyt juuri kotiotteluissa.

Koronapandemia aiheuttaa myös jalkapallojoukkueille odottamattomia ongelmia – tai sitten se tarjoaa oivan verukkeen mitä kummallisimmille selityksille.

Yleensä joukkueiden kotistadioneille pyritään luomaan seuran värejä mukaileva värimaailma. Nyt Englannin Valioliigan kakkosena majailevan Manchester Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjär väittää, että seuran kotistadionin Old Traffordin värit ovat liian samanlaiset joukkueen peliasun kanssa.

Tämä on Solskjärin mukaan syy Unitedin heikolle kotisaldolle.

Ongelma näyttäytyy koronapandemian aikana katsomoiden ollessa tyhjinä, kun katsomot ovat kauttaaltaan samaa punaista kuin Unitedin pelipaidat.

– Jotkut pelaajat ovat maininneet, että kun pitää löytää salamannopeasti joukkuetoveri kentältä, punainen peliasu punaista taustaa vasten vaikeuttaa tämän havaitsemista, Solskjär väitti keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Tämä muuttuu nyt. Olemme jo yrittäneet muuttaa asiaa, ja rasismin vastaisen kampanjan ansiosta ei pitäisi olla enää mitään syytä, miksi tämä ei muuttuisi, Solskjär sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Ole Gunnar Solskjär pelasi ManUssa kaudet 1996–2007.­

Kampanjan myötä katsomoihin on tulossa mustia bannereita, joissa on teksti Kick it Out, eli ”potkitaan se (rasismi) pois”.

United on onnistunut saalistamaan tämän kauden 15 kotiottelustaan 27 pistettä. Paikallisvastustaja ja sarjakärki Manchester City on napsinut kotiotteluistaan peräti 38 pistettä.

Vieraissa ManU on ollut lyömätön ja kerännyt 16 ottelusta 36 pistettä. Myös City on rohmunnut vieraspeleistään 36 pistettä, joten Cityn ja kakkosena olevan Unitedin 11 pisteen ero on syntynyt juuri kotiotteluissa.