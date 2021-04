Valioliigassa viritellään jättipaukkua – ManU-hylkiön Jesse Lingardin uskomaton vire jatkuu

West Ham on vahvasti tyrkyllä neljän sakkiin Valioliigassa. Se toisi paikan ensi kaudeksi Mestarien liigaan. Manchester Unitedissa ilman peliaikaa jäänyt Jesse Lingard on ollut sarjan tehokkain pelaaja lainasiirtonsa jälkeen.

Valioliigan kaksi isoa yllättäjää kohtasivat sunnuntaina Itä-Lontoossa.

West Hamin ja Leicesterin huipputärkeä ottelu päättyi isäntien 3–2-kotivoittoon. Hurjavireinen Jesse Lingard teki West Hamille kaksi ja Jarrod Bowen yhden maalin.

Kelechi Iheanachon kaksi maalia toi Leicesterin vielä maalin päähän, mutta kiri ei riittänyt pisteille.

West Ham United ja Leicester City eivät kuulu Valioliigan niin sanottuun ”kuuteen suureen”, mutta kumpikin taistelee tiukasti paikasta neljän parhaan joukkoon.

Leicesterin menestys ei ole enää niin suuri yllätys, sillä joukkue on pärjännyt mainiosti viime vuosina. West Hamilta harva sen sijaan odotti yhtään mitään ennen kauden alkua.

West Hamin erinomainen kausi on ollut kunnianpalautus manageri David Moyesille.

Kokenut skotlantilainen oli kirjoitettu monissa papereissa menneisyyden mieheksi. Hän ei ollut onnistunut valmennuspesteissään kummoisesti sen jälkeen, kun lähti vuonna 2013 Evertonista.

Moyes on rakentanut varsin nimettömistä pelaajista toimivan kokonaisuuden West Hamissa.

Valokeilaan on noussut tshekkikeskikenttäpelaaja Tomas Soucek. Hän saapui tammikuussa 2020 lainalle Slavia Prahasta ja teki viime kesänä pysyvän sopimuksen. Puolustava keskikenttä on tehnyt yhdeksän maalia.

Soucek on Valioliigan paras pääpelaaja. Hän on voittanut eniten ilmakamppailuita sarjassa ja tehnyt maaleistaan kolme puskemalla.

West Ham luottaa perinteisiin hyveisiin. Joukkue puolustaa tiiviisti, hyökkää laitojen kautta, keskittää erinomaisesti ja on Valioliigan paras erikoistilannejoukkue.

Kuvaavasti joukkueen suurin ”tähti” on puolustava keskikenttäpelaaja Declan Rice, joka on suurseurojen ostoslistalla. Rice pelaa aina kunnossa ollessaan täydet minuutit West Hamissa ja Englannin maajoukkueessa.

Hän suojaa tunnollisesti puolustuslinjaa sekä on henkinen ja pelillinen johtaja.

Iso uhkakuva keväälle on se, että Rice on polvivamman takia määrittämättömän ajan sivussa.

West Ham ei ole mällännyt pelaajamarkkinoilla setelitukot käsissään. Moyes on kuitenkin onnistunut hyvällä prosentilla hankinnoissaan.

Soucek oli hyvä haku, samoin hänen maanmiehensä Vladimir Coufal, joka pelaa erinomaista kautta oikeana pakkina. Coufal saapui Soucekin tavoin Slavia Prahasta.

Suurin sensaatio on kuitenkin Lingard, joka saapui tammikuussa lainalle Manchester Unitedista.

Huippuvireinen Lingard mätti Leicesterin verkkoon kaksi maalia, mikä oli jatkumoa viime aikojen hurmioon. Lingard on tehnyt yhdeksässä ottelussa kahdeksan ja alustanut neljä maalia. Hurja vire on nostanut 28-vuotiaan pelurin takaisin Englannin maajoukkueeseen.

Lingard on hyökkäyspään erikoisase, joka Moyesin ryhmältä on aiemmin puuttunut. Tunnollisesti puolustava ryhmä on tarvinnut tehokasta viimeistelijää ja maalien syöttäjää.

Juuri nyt näyttää siltä, että Lingard on ratkaiseva ase, joka vie kaikkien yllätykseksi West Hamin neljän sakkiin ja ensi kaudeksi Mestarien liigaan.

Sitä tukee myös kevään otteluohjelma. Huhtikuun lopussa West Ham kohtaa kotonaan samoista sijoista taistelevan Chelsean. Muuten loppukauden vastustajat ovat Evertonia lukuun ottamatta sarjan alakymmeniköstä.