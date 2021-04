Supertähden kiiltävät lihakset hämmästyttävät – tästä syystä muskelihirmu sivelee niihin vauvaöljyä: ”Idean keksijä on nero”

Valioliigajoukkue Wolverhamptonia edustavan Adama Traorén käsivarret ovat puhuttaneet jo pitkään.

Wolverhamptonin laituri Adama Traoré on ehkäpä Valioliigan vaikuttavin ilmestys – eikä pelkästään näyttävän pelityylinsä vuoksi.

Useimmiten taivastelu liittyy 25-vuotiaan espanjalaisen poikkeukselliseen ulkomuotoon.

FC Barcelonan maineikkaan akatemian La Masian kasvatin lihaksikas vartalo on herättänyt hämmennystä ja ihastusta jo vuosien ajan.

Viime heinäkuussa koronatauon jälkeen moni silti hieraisi silmiään, kun Traore asteli kentälle vierasottelussa Sheffield Unitedia vastaan.

Espanjalaisen tukkimaiset käsivarret kiilsivät rosoisen Bramall Lanen iltavalaistuksessa jopa tavanomaista enemmän. Epäilykset osoittautuivat ottelun jälkeen todeksi: hän oli sivellyt ”kiväärinsä” vauvaöljyllä.

Adama Traoré ja maailmankuulu käsivarsi.­

Sittemmin Traorésta ja vauvaöljystä on tullut ikoninen yhdistelmä brittikentillä. Valelun syynä ei kuitenkaan ole näyttävän ulkomuodon korostaminen – tai edes puolustajien työn vaikeuttaminen.

– Se oli fysio-osastomme fantastinen idea, joka syntyi, koska hänen olkapäänsä meni jatkuvasti sijoiltaan, kun vastustajat roikkuivat hänen käsivarressaan. Se aiheutti kovaa painettaan hänen olkapäähänsä. Vauvaöljyn avulla voimme välttää tämän, Wolvesin päävalmentaja Nuno Espirito Santo kertoi The Athleticille.

Barcelonasta 19-vuotiaana Aston Villaan ja sieltä Middlesbroughin kautta Wolvesiin siirtynyt Traoré kärsi vuosien ajan lukuisista olkapäävammoista. Nyt vammakierre on saatu pysäytettyä.

– Jos öljystä on psykologista hyötyä tai se oikeasti estää loukkaantumisia, sen käyttämisessä ei ole mitään väärää. Se on vaivan väärti, jos se parantaa häntä yhdenkin prosentin verran. Kuka ikinä idean keksi, hän on nero, kokenut fysioterapeutti Nick Worth totesi The Athleticin haastattelussa.

Wolverhamptonin taustatiimin pelivarustukseen kuuluu nykyään vauvaöljypullo.­

The Athleticin mukaan espanjalaistaiturin vauvaöljy-show’n kruunaa pintakiillon alle levitettävä vaseliinikerros. Ennen peliä sipaistava seos muistuttaa antiikin Kreikan painijoiden käyttämää liukastemenetelmää.

Traoréssa ja antiikin painisankareissa on muutakin samaa: nimittäin se jäätävä lihaksisto. Miltei 38 kilometrin tuntivauhtia parhaimmillaan pinkova voimanpesä on väittänyt kuitenkin kiven kovaa, ettei fysiikka ole peräisin punttisalilta.

Pulleat lihakset ovat hänen mukaansa tulleet äidinmaidossa.

– En ole nostellut kertaakaan puntteja. Tiedän, etteivät ihmiset usko sitä, mutta se on totta, Espanjan A-maajoukkueessakin palloillut laitahyökkääjä sanoi Marcalle vuonna 2018.

Traore on syöttänyt kuluvalla valioliigakaudella vasta yhden maalin. Viime kaudella hän teki vielä tehot 4+9.­

Traoré on saanut pelata tämän kauden ilman olkapäävammoja, mutta maalintekoa se ei ole helpottanut. Valioliigan parhaimpiin ohittajiin lukeutuva pikajuna on osunut maalipuiden väliin edellisen kerran joulukuussa 2019.