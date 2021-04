Manchester United joutui turvautumaan takaa-ajoon voittaakseen – ”Joskus se ottaa aikansa maajoukkuetauon jälkeen”

Harry Kanen maalitykitys jatkui, mutta voitto jäi Tottenhamille haaveeksi.

Vierasjoukkue Brighton pyöritti peliä ensimmäisellä jaksolla, kun vastassa oli jalkapallon Englannin Valioliigan sarjakakkonen Manchester United. Tauolle mentiin Brightonin 1–0-johdossa, mutta toisella puoliskolla isännät nousivat takaa-ajosta 1–2-voittoon.

Marcus Rashford ja Mason Greenwood tekivät sunnuntai-iltana Unitedin maalit.

– Emme löytäneet rytmiä. Tarvitsimme puoliajan kootaksemme itsemme. Joskus se ottaa aikansa maajoukkuetauon jälkeen, Unitedin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

ManU:n edellä sarjataulukossa on vain paikallisvastustaja Manchester City. Eroa on 14 pistettä, mutta City on pelannut yhden ottelun enemmän. Brighton on sijalla 16.

Newcastle nousi kotitasapeliin

Tottenham puolestaan oli matkalla vierasvoittoon Newcastlesta, mutta toisin kävi. Arsenalista lainalla oleva Joseph Willock tälläsi läheltä Newcastlen 2–2-tasoituksen 85. peliminuutilla. Ottelu päättyi kyseisiin lukemiin.

Tottenhamin molemmat maalit teki Harry Kane.

Voitto olisi nostanut Tottenhamin Mestarien liigan paikkaan oikeuttavalle nelossijalle. Tasapelin myötä Tottenham on viidentenä ja kahden pisteen päässä nelospaikan Chelseasta.

Wolverhamptonin kohtaava West Ham voi tosin nousta maanantaina molempien lontoolaisryhmien ohi.

Aktiiviseen prässiin pyrkineelle Newcastlelle jokainen piste on tärkeä, sillä joukkueen sarjapaikka ei ole mitenkään varma.

Southampton löysi ryhtiä tekemiseensä

Valioliigassa viime aikoina vaisusti pelannut Southampton nousi kahden maalin takaa 3–2-kotivoittoon Burnleysta. Southampton on voittanut 13 tuoreimmasta liigakamppailustaan vain kaksi.

Southampton on sarjataulukossa sijalla 13 ja Burnley kaksi pykälää alempana.

– Olisimme voineet tehdä viisi, kuusi tai enemmän maaleja joukkuetta vastaan, joka ei yleensä anna paljoa paikkoja, Southamptonin päävalmentaja Ralph Hasenhüttl sanoi BBC:lle.

Vaikka Southamptonilla on ollut viime aikoina Valioliigassa nihkeää, Englannin cupissa joukkueella on kulkenut. Southampton kukisti hiljattain Bournemouthin ja eteni cupissa välieriin.

Iltapelissä Aston Villa nousi maalin takaa-ajoasemasta 3–1-kotivoittoon Fulhamista.

Aleksandar Mitrovic vei Fulhamin 61. minuutilla johtoon Aston Villan Tyrone Mingsin surkean syötön jälkeen. Aston Villa teki ottelun lopussa kolme maalia ja karkasi voittoon.

Aston Villa on sarjataulukossa yhdeksäntenä ja Fulham putoamisviivan alapuolella sijalla 18.