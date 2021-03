20-vuotias tähti nousi röyhkeästi esiin ökyseurassa – tässä ovat Valioliigan kuumimmat nuoret sankarit

Moni nuori pelaaja on tehnyt läpimurron tällä kaudella Englannin Valioliigassa.

Ilta-Sanomat esittelee Valioliigan kuusi kirkkainta nuorta tähteä.

1. Phil Foden, 20

Manchester Cityn Phil Foden.­

Englantilaisen jalkapallon uuden sukupolven kirkkain helmi on lyönyt itsensä läpi Manchester Cityn miljoonamiehistössä. Foden on ökyseuran oma kasvatti ja fani, joka toimi lapsena joukkueen pallopoikana.

Nyt hän on kuudella maalillaan joukkueen sisäisen maalipörssin viides Valioliigassa. Kaikissa kilpailuissa Foden on tehnyt 11 maalia. Englantilaistähti voi pelata keskikentällä hyökkäävässä roolissa, laitahyökkääjänä tai jopa valekärkenä. Hurmaa vauhdillaan, syöttötaidollaan ja älykkyydellään.

2. Bukayo Saka, 19

Arsenalin Bukayo Saka.­

Arsenalin vauhdikas laitapelaaja on hurmannut kypsyydellään ja monipuolisuudellaan. On pelannut vasenta pakkia, vasenta ja oikeaa laitahyökkääjää sekä toisinaan jopa keskikentällä. Viime aikoina Saka on löytänyt parhaan paikkansa oikeana laitahyökkääjänä. Juoksee tunnollisesti myös puolustussuuntaan.

Vanhemmat ovat nigerialaisia, mutta Saka on syntynyt ja kasvanut Lontoossa. Saka on Arsenalin oma kasvatti, joka on noussut jo 19-vuotiaana joukkueen tärkeimpien pelaajien kastiin.

3. Emile Smith-Rowe, 20

Arsenalin Emile Smith-Rowe (oik.) laukoo Tottenhamia vastaan.­

Toinen esimerkki Arsenalin nuorten hurjien esiinmarssista on 20-vuotias oma kasvatti Smith-Rowe. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja liittyi seuran akatemiaan jo 10-vuotiaana.

Kun kokeneet pelaajat ovat alisuorittaneet, Smith-Rowe on saanut mahdollisuuden kymppipaikalla ja laitahyökkääjänä vakuuttaen kummassakin roolissa. Smith-Rowe on tuonut kaivattua luovuutta hyökkäyspeliin.

4. Mason Mount, 22

Chelsean Mason Mount (edessä) juhlii maalia yhdessä Reece Jamesin kanssa.­

Chelsean pelaaja sai hieman pilkallisen lempinimen ”Frank Lampardin poikana”, mutta vähättelyyn ei ole aihetta. On pärjännyt hienosti myös uuden päävalmentajan Thomas Tuchelin alaisuudessa sekä noussut avainpelaajaksi Englannin maajoukkueessa.

Mount on tunnollinen pelaaja, joka loistaa ennen muuta maalipaikkojen alustajana. Hyökkäävä keskikenttämies haluaa myös laukoa paljon, ja kuti onkin mainio.

5. Pedro Neto, 21

Wolverhamptonin Pedro Neto.­

Wolverhamptonin nuori portugalilainen ei ole saanut kehuja otteistaan niin paljon kuin olisi ansainnut. Neto täytti maaliskuun alussa 21 vuotta, mutta oli sitä ennen viidellä maalillaan ja yhtä monella syötöllään alle 21-vuotiaiden valioliigapelaajien tehotilaston ykkönen. Taakse jäivät hehkutetut Foden, Saka ja Smith-Rowe.

Neto loistaa vauhdillaan ja ohituskyvyllään. Wolverhamptonin hieman harmaassa ja avainmiehien loukkaantumisista kärsineessä pelaajamassassa hän on myös päivänselvä ykköstähti.

6. Dwight McNeil, 21

Burnleyn Dwight McNeil.­

Pikkuseura Burnleyn kiistaton ykköstähti on matkalla kohti kirkkaita valoja. Karhea ja rosoinen ryhmä ei ole tunnettu taitavasta jalkapallosta, mutta McNeil tekee poikkeuksen.

Laitapelaaja ohittaa, syöttää ja laukoo erinomaisesti. Parhaiten hän pärjää laitahyökkääjänä, jolloin voi jakaa erinomaisia keskityksiään. McNeil kantaa harteillaan jokavuotisen yllättäjän Burnleyn hyökkäyspeliä, mutta tulevaisuus on nykyistä isommissa ympyröissä.