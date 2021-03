Arsenal voitti kuuman Pohjois-Lontoon derbyn – Tottenhamin Erik Lamela oli silti ottelun hahmo

Erik Lamela koki maagisen ja mustan hetken Pohjois-Lontoon kiihkeässä derbyssä.

Jalkapallo tarjoaa joskus käsittämättömiä hetkiä yllättävissä paikoissa.

Pohjois-Lontoon derby sunnuntai-iltana jää ikuisesti Erik Lamelan mieleen hyvässä ja pahassa. Vaikka ottelu päättyi Arsenalin 2–1-voittoon, Lamela oli illan hahmo.

Aika pysähtyi 33 minuutilla, kun Tottenham painoi hyökkäystä Arsenalin alueelle. Lucas Moura syötti pallon Lamelalle, joka teki jotain täysin odottamatonta.

Argentiinalaistaituri kiersi tukijalan takaa vasemman jalkansa ja potkaisi pallon rabonalla takakulmaan. Yksi kauden upeimmista maaleista, ellei upein, näki päivänvalonsa.

Tottenhamin Erik Lamela (vas.) oli ensin sankari...­

Maaginen hetki vaihtui mustaan hetkeen 76 minuutilla. Arsenal oli mennyt Martin Ödegaardin ja Alexandre Lacazetten osumilla johtoon. Lamela heilutti varomattomasti käsiään, otti typerästi toisen keltaisen kortin ja jätti Tottenhamin tappioasemassa alivoimalle.

Lamelan avausmaali oli maaginen hetki, jollaisia jalkapalloilijalle tapahtuu parhaimmillaankin vain harvoin.

Maalin syntyminen yhdessä brittikenttien kiihkeimmistä derbyistä teki siitä ainutlaatuisen. Lamela on vieläpä Tottenhamissa kakkosviulun soittaja hyökkäyspään isojen tähtien takana.

Tavallisesti Harry Kane, Heung-min Son ja Gareth Bale keräävät otsikot, mutta sunnuntai-iltana he jäivät varjoihin.

Ulosajo näytti Lamelan toisen puolen. Hän on tullut taitojensa lisäksi tunnetuksi kuumaverisenä pelaajana, joka turhautuu helposti ja tekee typeriä temppuja. Lamela on väläyttelijä, joka on joukkueen kannalta liian usein miinusmerkkinen pelaaja.

... ja sitten konna.­

Argentiinalainen on jäänyt hieman unohduksiin, vaikka Tottenham osti hänet 30 miljoonalla eurolla elokuussa 2013.

Lamela pelaa kahdeksatta kauttaan Tottenhamissa, mutta ei ole noussut odotusten tasolle. Ailahtelevainen taituri tekee parhaimmillaan maagisia suorituksia, kuten rabona-maalin Arsenalin kotikentällä, mutta katoaa liian usein varjoihin.

Lamela on kärsinyt loukkaantumisista, mitkä ovat vaikuttaneet hänen otteisiinsa. Vain kahdella kaudella (2014-15 ja 15-16) hän on pelannut yli 30 ottelua Valioliigassa.

Hyökkäävään rooliinsa nähden on syntynyt liian vähän tehoja. Tehokkaimmallakin kaudellaan (2015-16) Lamela on tehnyt vain viisi maalia.

Tottenham odotti Lamelalta paljon. Hän saapui vuonna 2013 Balen korvaajaksi.

Bale oli siirtynyt kauden 2012-13 jälkeen Real Madridiin. Hänen saappaansa olivat Lamelalle liian isot.

Lamelasta ei kasva Tottenhamin suurpelaajaa, mutta maaginen ja musta hetki kauden tärkeimmässä ottelussa jättävät hänet ikuisesti aikakirjoihin – sankarina ja konnana.

Sääli on se, etteivät Pohjois-Lontoon jättien intohimoiset fanit todistaneet värikästä iltaa lehtereillä.