United päätti Cityn ennätysputken – Liverpoolin kotituska ei hellitä

Manchester Cityn sarjajohto on yhä reilu eli 11 pistettä – 10 kierrosta pelaamatta.

Manchester United musersi Manchester Cityn ennätysmäisen voittoputken, kun se hoiti Manchesterin derbyn maalein 2–0 sunnuntai-iltana.

Cityllä oli alla Englannin pääsarjan ennätys eli 21 peräkkäisvoiton putki kaikki kilpailut mukaan lukien, ja tappiottomien pelien sarja oli 28 ottelun mittainen. Liigassakin voittoputki oli huima 15 ottelua. United sai kuitenkin loistoalun, kun Bruno Fernandes maalasi rangaistuspotkulla jo toisella peliminuutilla. Toisen puoliajan alkuvaiheissa Luke Shaw viimeisteli sitten 2–0, eikä City enää noussut pistetaistoon.

Unitedilla itsellään on huima 22 vierasottelun tappioton putki liigassa, ja joukkue nousi Leicesterin ohi Valioliigan kakkoseksi. Eroa kärki-Cityyn on kuitenkin yhä tuntuvasti eli 11 pistettä. Kummallakin on pelaamatta 10 liigaottelua.

– Fantastinen ottelu. Pelasimme hyvin, mutta valitettavasti emme pystyneet kliiniseen tehoon hyökkäyspäässä, joten onnittelut Unitedille. Olemme otsikoissa, koska hävisimme. Mutta uutinen on 21 peräkkäisvoittoa. Vielä on 30 pistettä jaossa, ja meidän on taas aloitettava voittaminen, Cityn valmentaja Pep Guardiola totesi Sky Sportsille.

Guardiolan United-kollega Ole Gunnar Solskjär oli hymyssä suin maukkaan voiton jälkeen. Cityn tavoittamisesta norjalaisluotsi ei kuitenkaan haaveile.

– Mennään ottelu kerrallaan, mutta he ovat liian kaukana edellä, jotta voisimme ajatella heidän kiinni saamistaan. He ovat olleet loistavia, Solskjär kuittasi Sky Sportsille.

Valioliigan hallitseva mestari Liverpool jatkoi ennätysmäistä kotivaisuuttaan, kun putoamiskurimuksessa oleva Fulham haki Mario Leminan maalilla 1–0-voiton Anfieldilta.

Tappio oli Liverpoolille kuudes peräkkäinen kotona, kyseessä on seuraennätys. Kotitappioputki on myös pisin hallitsevalle mestarille Englannin pääsarjajalkapallon historiassa. Liverpoolin viimeisin voitto Anfieldillaan on joulukuun puolivälistä.

– Takaiskumaali ennen taukoa oli valtava isku. Yritimme reagoida ja pojat yrittivät, mutta emme saaneet maalia aikaan, ja siinä on iso ongelma, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp kuvaili Fulham-katastrofitappiota Sky Sportsille.

– Meillä ei missään vaiheessa ole ollut vahvaa jaksoa kauden aikana. Pelaajilla on yhä sitä (tahtoa), mutta tällä hetkellä he eivät vain saa sitä esiin. Olisi mestariteos löytää ratkaisu siihen, kuinka voimme tuon hetkessä korjata, Klopp pyöritteli vielä.