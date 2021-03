Ankeahko alku kääntyi voitoksi – Leicester nousi takaisin sarjakakkoseksi

Toisella puoliajalla peliinsä voimaa saanut Leicester nousi voittoon Iheanachon ja Amarteyn maaleilla.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Leicester sijoitteli sarjan kärkipaikkoja uuteen uskoon voittamalla lauantain myöhäispelissä Brightonin maalein 2–1.

Voitto nosti Leicesterin 53 pisteeseen ja takaisin sarjan kakkoseksi. Se on pelannut yhden pelin enemmän kuin sarjaa 65 pisteellään johtava Manchester City. Sarjakolmonen Manchester United on niin ikään pelannut yhden ottelun Leicesteriä vähemmän ja on nyt 51 pisteessä.

Leicester on viime aikoina kärsinyt keskeisten palaajien loukkaantumisista, mikä on vaikuttanut joukkueen pelivireeseen. Myös pelin alku Brightonin vieraana näytti ankeahkolta, kun isännät menivät vain kymmenen minuutin pelin jälkeen 1–0-johtoon Adam Lallanan maalilla.

Leicester sai peliinsä voimaa vasta toisella puoliajalla, ja Kelechi Iheanacho sai aikaan tasoituksen 62. minuutilla. Voittomaalin iski Daniel Amartey kolme minuuttia ennen peliajan päättymistä.

Sarjassa sijalla 16 ja samoissa pisteissä Newcastlen kanssa oleva Brighton on jäänyt ilman voittoa viidessä viimeisimmässä Valioliigan ottelussaan. Vain kolme pistettä erottaa joukkueen sijalla 18 olevasta Fulhamista ja karsintarajasta.