Olisitko arvannut, kuka on toistaiseksi Euroopan kovin maalitykki vuonna 2021? Ilkay Gündoganin huiman vireen taustalla on Guardiolan oivallus

Ilkay Gündogan on tehnyt tänä kalenterivuonna eniten maaleja Euroopan huippusarjoissa.

Saksalainen lkay Gündogan pelaa elämänsä kautta Manchester Cityssä. Hän on tehnyt yhdeksän maalia 12:ssa tänä vuonna pelaamassaan Valioliigan ottelussa.­

Kuka on mättänyt eniten maaleja Euroopan huippusarjoissa vuonna 2021?

Ei Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tai Robert Lewandowski. Ei edes Luis Suarez tai Mohamed Salah, vaan Manchester Cityn keskikenttäpelaaja Ilkay Gündogan. 30-vuotias saksalainen on tehnyt peräti yhdeksän maalia 12 valioliigaottelussa. Tahti on huima, sillä hän on aiemmin osunut parhaalla kaudellaan kuudesti.

Mikä selittää huiman vireen ja keskikenttäpelaajan uudelleensyntymisen maalitykkinä? Gündogan pelaa lähempänä vastustajan rangaistusaluetta kuin aiemmin.

– Kun Fernandinho oli sivussa toissa kaudella, hän (Gündogan) pelasi puolustavana keskikenttänä, mistä oli hankala tehdä maaleja. Nyt hän pelaa lähempänä hyökkääjää. Hänellä on uskomaton kyky tehdä liikkeitä vastustajan alueelle, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola selitti vireen taustoja viikko sitten brittimedialle.

Hyvin menee, Ilkay Gündogan!­

Gündogan on ottanut roolia, kun sarjakärjen ykköstähti Kevin De Bruyne on ollut loukkaantuneena. Belgialaistaituri palasi sunnuntaina kentälle, kun Manchester City voitti vieraissa Arsenalin 1–0. Hänen poissaolonsa ei silti ole vaikuttanut ollenkaan, kun Gündogan on astunut esiin.

Käynnissä on Gündoganin viides kausi Cityssä. Sitä ennen hän pelasi viisi kautta Borussia Dortmundissa. Maaleja on tullut aiemmin keskimäärin muutama kautta kohti.

Gündogan on ollut Cityn vakiokalustoa usean vuoden ajan, mutta noussut vasta tällä kaudella otsikoihin.

Vertyminen maalivireeseen on osoitus luotettavan saksalaisen monipuolisuudesta. Jürgen Klopp valmensi Gündogania aikanaan Dortmundissa ja kuvaili häntä älykkääksi sekä kokonaisvaltaiseksi keskikenttäpelaajaksi, jolla on lukemattomia vahvuuksia.

Kyky suorittaa laadukkaasti useissa eri keskikentän rooleissa on ollut menestyksekkään uran salaisuus pelaajan itsensäkin mielestä.

– Tein johtopäätöksen, että pelaaminen keskikentän laidalla ei ollut vahvuuteni. Olen parhaimmillani, kun pelaan puolustavana keskikenttänä, mutta uskon myös kykyihini pelintekijänä, Gündogan kommentoi muutama vuosi sitten varsin ennakoivasti.

Gündogan on osoittanut sanansa todeksi. Pelin tekeminen ja verkon heiluttaminen luonnistuvat häneltä siinä missä muutkin hommat keskikentällä.

Palkintona oli valinta Valioliigan kuukauden pelaajaksi tammikuussa, eikä toinen peräkkäinen kunniamaininta ole nykytahdilla kaukana helmikuun päätteeksi. Alkuvuosi on tarjonnut kokeneelle pelaajalle ainutlaatuisen tilanteen uralla.