Kommentti: West Hamin huima kausi ei ole silmänlumetta – viime vuosien alisuorittaja on löytänyt ainakin hetkeksi suunnan

West Ham on hyötynyt tiivistahtisesta koronakaudesta ja tehnyt tulosta jalkapallon perinteisillä hyveillä, kirjoittaa Lari Seppinen.

Lontoon hulppea Olympiastadion kaikui tyhjyyttään, kun West Ham voitti Tottenhamin 2–1 Valioliigassa sunnuntaina. Maaleista vastasivat Michail Antonio ja Jesse Lingard sekä vieraille Lucas Moura.

Suljettu maa on sääli West Hamin intohimoisille faneille. Viime vuosien tuskailun jälkeen olisi aihetta iloon.

Koneet pulputtivat kentän laidalla tuttuun tapaan saippuakuplia, mutta nurmella kirmannut kotijoukkue ei ole kupla. Neljänneksi nousseen itälontoolaisryhmän menestys ei ole silmänlumetta.

West Ham on ajelehtinut vuosia ilman urheilullista suuntaa. Nyt se on löytänyt sellaisen yllättäen David Moyesin uusvanhassa komennossa. Moyes on muovannut näköisensä joukkueen.

Moyes oli tuomittu jo menneen maailman mieheksi, kun pestit Manchester Unitedissa, Real Sociedadissa ja Sunderlandissa päättyivät epäonnistumisiin.

Kaudella 2017–18 hän teki lyhyen pelastusoperaation West Hamiin, mutta seurajohto ei nähnyt häntä tuolloin riittävän kovana nimenä pysyväksi päävalmentajaksi.

Uusi mahdollisuus avautui viime kaudella – ja Moyes tarttui siihen kaksin käsin.

David Moyes jututti Tottenham-voiton jälkeen tshekkipuolustaja Vladimir Coufalia.­

West Ham menestyy jalkapallon perinteisillä hyveillä. Se on löytänyt kilpailuetua keskityksistä ja erikoistilanteista, joissa joukkue on Valioliigan paras.

West Ham maksimoi potentiaalinsa. Kokenut vasen pakki Aaron Cresswell on jakanut neljänneksi eniten onnistuneita keskityksiä Valioliigassa. Michail Antonio pärjää hyökkäysalueen kamppailuissa.

Keskikentän pohjapelaaja Tomas Soucek on tehnyt kahdeksan maalia. Hieman kulmikas tshekkiläinen ja pääpelaajina vahvat topparit ovat alituinen uhka erikoistilanteissa.

Declan Rice ja Soucek muodostavat sarjan parhaan keskikentän puolustavan kaksikon.

West Ham ei ole rellestänyt siirtomarkkinoilla, mutta on löytänyt sopivia palasia Moyesin peliin. Soucek ja oikea pakki Vladimir Coufal ovat mainioita löytöjä. Lingard ja Said Benrahma tuovat taitoa duunariryhmään.

West Ham on erikoisen koronakauden hyötyjä. Tyhjä Olympiastadion voi olla jopa etu. Areenalla on vallinnut viime vuosina kireä ilmapiiri. Seuran repiminen juuriltaan Boleyn Groundin stadionilta Stratfordin alueelle on rieponut faneja. Protesteja on nähty ja kuultu.

Passiivinen pelitapa ei kuluta tiukassa pelitahdissa. Kovan intensiteetin joukkueet ovat kärsineet enemmän kuin West Hamin kaltaiset ryhmät.

West Ham on pärjännyt hyvin tyhjällä Olympiastadionilla.­

West Hamin menestys ei ole välttämättä kestävällä pohjalla vuosiksi eteenpäin. Omistajaporras ja seurajohto eivät ole tunnettuja suunnitelmallisuudestaan. Kyse on enemmänkin hyvästä urheilullisesta työstä yksittäisellä kaudella.

Moyes ja paperilla tasapaksu duunariryhmä ansaitsevat siksi isosti kunniaa.