Gabriel Martinellin fanit saivat ihmeteltävää sunnuntaina.

Kun Arsenal valmistautui Englannin Valioliigan otteluunsa Leedsiä vastaan sunnuntaina, pompahti lukuisten futisfanien näytöille jotain odottamatonta.

Arsenalin brasilialaispelaajan Gabriel Martinellin Instagram-tilille alkoi ilmestyä odottamattomasti sisältöä.

Tilanne oli yllättävä sekä ajoituksen että sisällön puolesta.

Martinelli oli nimetty Arsenalin vaihtopenkille otteluun ja hän jo lämmitteli stadionilla.

Hän ei siis voinut olla vastuussa tuoreista päivityksistä. Kun Instagram-tilillä vielä alkoi livelähetys, jossa kuvissa oli luurankonaamioihin sonnustautuneita henkilöitä, oli soppa valmis.

19-vuotiaan Instagram-tili oli hakkeroitu. Hakkerit pitivät siellä omaa show’taan. Fanien nappaamat kuvakaappaukset naamiohenkilöistä levisivät somessa pikavauhtia.

On epäselvää, miten moni henkilö hakkeroi Martinellin tilin, sillä henkilöitä esiintyi kuvissa eri asuissa. Ainakaan vielä ei ole tiedossa, ketkä olivat vastuussa hakkeroinnista.

Martinellin tilillä on yli miljoona seuraajaa. Hän siirtyi Arsenaliin kaudeksi 2019–20 ja pelasi viime kaudella 14 ottelussa. Hän teki kolme liigamaalia. Tällä kaudella peliaika on ollut tiukassa. Martinelli on päässyt kentälle vain viidessä liigapelissä, eikä maaleja ole syntynyt.

Arsenal löi Leedsin 4–2. Naamiomiesten ansoittama Martinelli ei päässyt kentälle.