Harry Kane palasi tehokkaana Valioliigan nurmelle

Lontoolaisjoukkue katkaisi kolme ottelua kestäneen tappioputkensa Valioliigassa.

Maalipyssy Harry Kane on tottunut tuulettelija.­

Hyökkääjä Harry Kane palasi totutun tehokkaana jalkapallon Englannin Valioliigan peleihin, kun kotijoukkue Tottenham voitti West Bromwichin 2–0.

Nilkkavamman takia kaksi edellistä liigaottelua huilannut Kane laukoi 54. minuutilla takanurkkaan Tottenhamin avausmaalin. Neljä minuuttia myöhemmin asialla oli lontoolaisjoukkueen toinen maalitykki eli Son Heung-min, jonka laukaus painui verkon perukoille.

Kane oli maalinsa lisäksi näkyvästi pelitapahtumissa mukana. Hänen paluunsa piristi viime aikoina alamaissa ollutta Tottenhamia selvästi. Jose Mourinhon valmentama Tottenham oli hävinnyt kolme edellistä otteluaan.

– Rakastin asennetta, sitoutumista, yhteenkuuluvuutta ja halua voittaa, Mourinho riemuitsi ottelun jälkeen Tottenhamin kotisivuilla.

Kane ja Son ovat tehneet tällä kaudella 13 liigamaalia mieheen. Kane nousi Tottenhamin kaikkien aikojen maalintekijätilastossa jaetulle kakkospaikalle Bobby Smithin kanssa. Kane on pelannut Tottenhamissa kaikki kilpailut mukaan lukien 317 ottelua, joissa hän on tehnyt 208 maalia.

Tottenham nousi voitollaan 36 pisteeseen ja sarjataulukossa seitsemänneksi. Chelsea saattaa tosin ohittaa Tottenhamin myöhemmin tänään.

West Bromwichin tilanne on sarjan tyvipäässä synkkä, sillä joukkue on kerännyt 23 ottelustaan 12 pistettä. Joukkue on kerännyt viidestä viime pelistään yhteensä yhden pisteen.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Wolverhampton–Leicester, Liverpool–Manchester City ja Sheffield United–Chelsea.