Jose Mourinho tylytti toimittajaa – tämä kuittasi terävästi

Jose Mourinhoa potutti tappio entiselle seuralleen Chelsealle.

Tottenham Hotspurin päävalmentaja Jose Mourinho oli huonolla tuulella torstai-illan Chelsea-tappion jälkeen.

Mourinhon kiukkupurkauksen kohteeksi joutui Astro SuperSport -kanavan toimittaja Alison Bender, joka kysyi kentänlaitahaastattelussa, miksi Mourinho ei vaihtanut Gareth Balea kentälle edes tappioasemassa.

– Hyvä kysymys, mutta et ansaitse vastausta, Mourinho tokaisi, kiitti ja poistui.

Bender kertoi sananvaihdosta Twitterissä torstai-iltana ja sai sen johdosta tuhansia viestejä.

Perjantaiaamuna Bender palasi aiheeseen ja kiitti häntä sosiaalisessa mediassa tukeneita. Bender kertoi myös käyneensä tapahtumat läpi tuoreeltaan Tottenhamin mediavastaavan Simon Felsteinin kanssa.

Benderin mukaan äkäpussivalmentajien kanssa toimiminen kuuluu urheilutoimittajan työhön.

– Oikeasti rankkaa on seitsemänvuotiaan kotikoulu, jonka kanssa samaan aikaan pitää viihdyttää kolmevuotiasta. Takana on viiden tunnin yöunet. Luojan kiitos on perjantai! Bender kirjoitti.

Mourinholla ei tällä hetkellä mene kovin vahvasti. Chelsea-ottelu oli Tottenhamin toinen perättäinen kotitappio ja seura on valahtanut Valioliigan sarjataulukon kahdeksannelle sijalle.

Portugalilainen Mourinho ei Opta-tilastopalvelun mukaan ollut koskaan aikaisemmin valmennusurallaan hävinnyt kahta kotiottelua putkeen.

Balen tilanne tuntuu olevan kipeä aihe Mourinholle. Supertähti palasi täksi kaudeksi lainalle Tottenhamiin Real Madridista, mutta toistaiseksi Bale on joutunut tyytymään jämäminuutteihin.

Metro-lehden mukaan Mourinho oli suhtautunut nihkeästi Bale-kysymykseen myös ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Teen parhaani. Hän tekee parhaansa. Kaikki tekevät parhaansa, Mourinho sanoi.