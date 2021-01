Manchester City teki hurjaa seurahistoriaa – ensimmäinen kerta 141 vuoteen

Gabriel Jesus viimeisteli pitkästä aikaa maalin Valioliigassa. Manchester Cityn voittoputki piteni taas.

Englannin Valioliigan kärjessä porskuttavalle Manchester Citylle ei löydy tällä hetkellä pysäyttäjää. Manchesteriläisjätin peräkkäisten voittojen sarja venähti lauantaina tusinaan, kun mukaan lasketaan Valioliigan lisäksi cupin ja liigacupin ottelut.

Gracenote-tilastoyhtiön mukaan City ei ole 141 vuoden mittaisen seurahistoriansa aikana koskaan aikaisemmin voittanut kahtatoista peräkkäistä ottelua.

Lauantai ei tarjonnut näyttävintä Cityä, mutta joukkue nappasi rutiinilla 1–0-kotivoiton sarjajumbo Sheffield Unitedista. Kamppailun ainoan maalin teki yhdeksännellä minuutilla Gabriel Jesus.

Maali syntyi lähietäisyydeltä Ferran Torresin väkevän esityön ja vieraiden löysän puolustamisen päätteeksi. Jesus oli edellisen kerran tehnyt liigamaalin marraskuussa.

Valioliigan tilastojen mukaan Cityn pallonhallintaprosentti oli peräti 74,9. Joukkue piti maalinsa vaivatta koskemattomana viidettä peräkkäistä kertaa liigassa.

– Tämä on vaikea kausi kaikille. Emme voi menettää pisteitä kotonamme, emmekä tehneet niin, Jesus tiivisti Cityn kotisivuilla.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola kehui runsaasti omiaan pelin jälkeen. Kehuja riitti myös vastustajalle.

– Sheffield United on liigan jumbona, ja siitä ymmärtää, että Valioliiga on maailman vaikein sarja, Guardiola sanoi.

Newcastle haki 2–0-vierasvoiton Evertonista. Callum Wilson viimeisteli vieraiden molemmat maalit.

Ensimmäisen kerran Wilson iski 73. minuutilla, kun hän pukkasi pallon kulmapotkutilanteessa maaliin. Lisäajalla Wilson pelattiin avopaikkaan, eikä hän erehtynyt viimeistelyssään. Wilson nosti kauden maalisaldonsa Valioliigassa kymmeneen.

Voitto oli vaisun kauden pelanneelle Newcastlelle tärkeä. Joukkue oli pelannut kaikki kilpailut mukaan lukien 11 edellistä otteluaan ilman voittoa.

Newcastle on sijalla 16 ja eroa putoamisviivan alapuolella olevaan Fulhamiin on kahdeksan pistettä. Fulham pelasi lauantaina 2–2-vierastuloksen West Bromwichia vastaan. West Bromwich on kaksi pistettä Fulhamia perässä ja viimeistä edeltävällä sijalla.

Bobby Decordova-Reid vei Fulhamin avauspuoliajalla johtoon. Kyle Bartley tasoitti toisen puoliajan alussa, ja Matheus Pereira vei kotijoukkueen johtoon 66. minuutilla.

Ivan Cavaleiron tasoitus 77. minuutilla varmisti Fulhamin pysymisen sarjataulukossa West Bromwichin yläpuolella.

Eberechi Eze laukoi Crystal Palacen 1–0-kotivoittoon Wolverhamptonista, joka on pelannut kahdeksan peräkkäistä liigakamppailuaan voitotta.