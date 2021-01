Frank Lampard sai lähtöpassit Chelseasta – korvaaja jo tiedossa

Seuralegendan aika Chelseassa jäi puoleentoista vuoteen.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Chelsea on antanut potkut päävalmentajalleen Frank Lampardille. Chelsea on Valioliigassa sijalla yhdeksän, mikä on odotuksiin nähden pettymys.

Chelsean suurimpiin pelaajalegendoihin kuuluva Lampard hyppäsi lontoolaisseuran valmentajaksi kesällä 2019. Chelsea kertoi Lampardin lähdöstä maanantaina kotisivuillaan. Seura perusteli ratkaisua heikoilla peliesityksillä ja tuloksilla.

– Olemme kiitollisia Frankille hänen saavutuksistaan seurassa päävalmentajana. Viimeaikaiset tulokset ja suoritukset eivät kuitenkaan vastaa seuran odotuksia. Olemme keskikastissa, eikä näköpiirissä ole merkittävää parannusta, seura kertoi tiedotteessa.

Lampard hyppäsi tehtävään ummikkona. 42-vuotias britti ehti kerätä kokemusta penkin takana vain reilun kauden verran divisioonaseura Derbyssä ennen nousuaan huippupestiin.

Useiden brittimedioiden mukaan saksalainen Thomas Tuchel nimetään pian Lampardin seuraajaksi. Tuchel sai kesken kuluvan kauden potkut Ranskan suurseurasta Paris Saint-Germainista.

47-vuotias Tuchel valmensi Borussia Dortmundin Saksan cupin mestariksi keväällä 2017 ja johdatti PSG:n Ranskan mestariksi kaksi kertaa. Lisäksi PSG selvisi viime kaudella Mestarien liigan loppuotteluun, mutta finaalissa Bayern oli vahvempi.