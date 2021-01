Kommentti: Tottenhamin menestys lepää kahden pelaajan harteilla – erikoiskausi tarjoaa joukkueelle ison sauman

Hyökkäyspään superkaksikko katkaisi Tottenhamin neljän pelin voitottoman putken Valioliigassa, kirjoittaa Lari Seppinen Tottenham Hotspur Stadiumilta.

Tottenham Hotspur Stadium huokui ulkopuolelta hiljaisuutta, kun Pohjois-Lontoon liljanvalkoiset avasi vuoden 2021 kotiottelulla Leeds Unitedia vastaan.

Sisällä sen sijaan kohisi. Intohimoisten pelaajien ja valmentajien äänet kaikuivat tyhjällä areenalla.

Uusi vuosi tarjosi vanhoja kujeita. Raikkaan aurinkoisessa talviaamupäivässä kohtasivat kaksi tyylilleen uskollista joukkuetta.

Pelin kuva oli jo etukäteen tähtiin kirjoitettu. Marcelo Bielsan leedsiläisryhmä vei peliä pallollisena, Jose Mourinhon kotijoukkue odotti kärsivällisesti tilaisuuksiaan.

Tottenhamin fanit puhuvat usein ylpeästi seuran dna:han kirjoitetusta hyökkäävän jalkapallon perinteestä. Mourinho ei traditioista välitä. On kuvaavaa, että sarjanousija hallitsi Tottenhamin kotikentällä palloa 64-prosenttisesti.

Tyyli tuottaa tulosta niin kauan, kun Harry Kane ja Heung-min Son jaksavat. Kane vei avausjaksolla Tottenhamin rangaistuspotkusta johtoon. Puoliajan lopulla Kane syötti nopeasta hyökkäyksestä Sonin maalintekoon.

Toisen jakson alussa Toby Alderweireld puski Sonin antamasta kulmapotkusta loppulukemat 3-0.

Vaikka Tottenhamilla on sinänsä leveä materiaali, menestys lepää Kanen ja Sonin varassa. Passiivinen pelitapa ja räjähtävät vastaiskut sopivat tuulennopeasti tikkaavalle Sonille. Maailmanluokan hyökkääjänä Kane loistaa missä pelitavassa tahansa.

Vauhdikas mutta tehoton Steven Bergwijn tai Lucas Moura täydentää kolmikon.

Kane (12 maalia) ja Son (10) ovat yhdessä tehneet 75 prosenttia Tottenhamin osumista Valioliigassa. Kolmanneksi paras maalintekijä Tanguy Ndombele on osunut vain kahdesti.

Valioliigan koronakausi on erikoinen. Hallitseva mestari, sarjakärki Liverpool on pudottanut ennen puoliväliä jo 15 pistettä – yhtä paljon kuin koko viime kaudella yhteensä. Lyhyt valmistautumiskausi, hurja pelitahti ja loukkaantumiset ovat tarjonneet sauman yllätyksille. Prässääminen on vähentynyt ja pelaaminen passivoitunut.

Se sopii Mourinholle, jonka pelityyliä on moitittu viime vuosina runsaasti ja sanottu, ettei sillä voi enää menestyä. Jalkapallo on nykyolosuhteissa palaamassa Mourinholle. Tottenham on monen yllätykseksi vain neljä pistettä kärkikaksikosta Liverpoolista ja Manchester Unitedista.

Erikoiskausi tarjoaa ison sauman jopa Tottenhamille, jonka edellisestä mestaruudesta tulee keväällä täyteen 50 vuotta.

Se vaatii sitä, että Kane ja Son pysyvät kunnossa. Hurjavireinen tuhokaksikko tarjoaa verrattoman kilpailuedun monia tehottomuutta tuskailevia joukkueita vastaan.