Liverpool jäi yllätystasapeliin: ”Meidän olisi pitänyt suoriutua paremmin”

Sarjan tyvessä rämpivä WBA turhautti sarjakärjen.

Jalkapallon Englannin Valioliigan puolustava mestari ja kärkijoukkue Liverpool oli jo ottamassa neljättä voittoaan viiteen viime liigapeliin, mutta Anfieldilla vieraillut West Bromwich oli kuitenkin loppuun saakka sinnikäs. Tuloksena sarjassa viimeistä edellisenä jumittavalle WBA:lle oli maukas 1–1-tasapeli.

Liverpoolin vei johtoon 12. minuutilla Sadio Mane, ja WBA:n tasoituksen teki 82. minuutilla Semi Ajayi. Liverpoolin tappiottomien pelien putki venyi 11 otteluun, ja sillä on kolmen pisteen etumatka sarjassa toisena olevaan paikallisviholliseen Evertoniin.

Vain kerran tällä kaudella voittanut West Bromwich on kahdeksassa pisteessä, eroa putoamisviivan yläpuolella oleviin Burnleyhin ja Brightoniin on viisi pistettä.

– On melkoinen haaste kohdata koko ajan kymmentä miestä. On vaikea luoda peliä. Mutta se on sanottava, että West Brom hoiti leiviskänsä ja ansaitsi pisteen, koska emme viimeistelleet peliä, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp murahteli BBC:n mukaan Sky Sportsille viitaten Poolin kohtaloon kohdata tiukkaakin tiukemmin puolustavia joukkueita.

– Meidän olisi pitänyt suoriutua paremmin, tiedämme sen.

WBA:n hiljattain hoitoonsa ottanut veteraaniluotsi Sam Allardyce oli luonnollisesti paremmalla tuulella kuin Liverpool-kollegansa.

– Mahtavaa. Laatujoukkuetta ja kotonaan mahtavaa porukkaa vastaan puolustamista piisaa, ja turhautimme Liverpoolia niin paljon kuin vain pystyimme. Saimme mukaamme arvokkaan pisteen, Allardyce totesi BBC:lle.

Leeds venyi voittoon, West Ham tasapeliin

Sarjanousija Leeds pysyi turvallisen kaukana Valioliigan putoamistaistosta, kun se kaatoi Burnleyn 1–0. Ottelun ainokaisen viimeisteli rangaistuspotkusta Patrick Bamford jo pelin 5. minuutilla. Maali oli Bamfordille jo kauden kymmenes.

Burnley oli välttänyt tappion neljässä edellisessä pelissään. Tappiottoman putken jatkaminen oli nytkin aihiossa, mutta Ashley Barnesin komea tasoitusmaali hylättiin erotuomari Robert Jonesin vihellettyä pilliinsä ennen osumaa. Tuomarin näkemyksen mukaan Leeds-vahti Illan Meslieriä oli rikottu tilanteessa, vaikka monen mielestä Meslier oli itse tilanteessa se rikkovampi osapuoli.

Valioliigan keskivaiheilla majaileva West Ham vältti kitkerän kotitappion, kun se nousi kahdesti maalin takaa tasoihin lukemiin 2–2 päättyneessä ottelussa Brightonia vastaan. West Hamille pisteen pelasti Tomas Soucekin pusku 82. minuutilla.