Kommentti: Manchesterin derbyssä kohtasivat kaksi täysin erilaista seuraa – Unitedia johtaa raha ja romantiikka, Cityä urheilun logiikka

Vaikka United on edellä sarjassa, City on toimintakulttuuriltaan kaukana edellä Manchesterin jäteistä.

Old Traffordilla pelattu Manchesterin derby noudatti odotettua kaavaa. City hallitsi palloa, United yritti hyökätä terävästi vastaan.

Unitedin bussi piti Cityn tähdet loitolla huippupaikoilta, ja maaliton tasapeli oli lopulta ansaittu lopputulos.

Vaikka sarjataulukossa United on pisteen edellä Cityä, isossa kuvassa taivaansiniset on kaupungissa omaa luokkaansa.

Cityn menestyksestä puhuttaessa keskitytään liian usein vain arabimiljardööreihin. Myös Unitedilla on ökyrikkaat omistajat, mutta vain toista Manchesterin seuroista on johdettu loogisella urheilullisella prosessilla.

Roberto Mancini ja Manuel Pellegrini aloittivat aikanaan uuden peli-identiteetin luomisen Cityssä. Pep Guardiola on vienyt sen neljän ja puolen vuoden aikana huimalle tasolle.

Hutejakin on tapahtunut, viime vuosina etenkin puolustuspään kalliissa hankinnoissa. Isossa kuvassa Cityllä on ollut selvä visio kehittää urheilupuolta. Kun vanhoja runkopelaajia on siirtynyt syrjään, taustalle on ajoissa hankittu kypsymään Bernardo Silvaa, Riyad Mahrezia ja Ferran Torresia. Omasta akatemiasta on noussut läpimurron kynnykselle Phil Foden.

Cityä on johdettu urheilun logiikalla. Se on tuonut 2010-luvulla neljä Valioliigan mestaruutta ja 10 muuta pokaalia.

Unitedia on johtanut raha ja romantiikka. Sir Alex Fergusonin jälkeen ei ole ollut urheilullista visiota. Päävalmentajina ovat käyneet isoina niminä epäonnistumassa Louis van Gaal ja Jose Mourinho. Romanttinen valinta oli ex-pelaaja Ole-Gunnar Solskjær. Kaikki täysin erilaisen jalkapallon valmentajia.

Solskjær ei ole ongelman ydin. Vaikka hän saisi potkut, ja tilalle tulisi huhuttu Mauricio Pochettino, alkaisi taas uusi projekti. Taas uusi, täysin erilainen valmentaja Solskjæriin verrattuna.

Ole Gunnar Solskjär ja Pep Guardiola Manchesterin derbyn jälkeen.­

Isoin ongelma ei ole pitkään aikaan ollut valmentajissa tai pelaajissa. Se on seuran omistamassa Glazerin perheessä ja toimitusjohtaja Ed Woodwardissa. Heidän maailmankuvassaan onnistumista määrittävät taloudellinen tulos ja Unitedin brändiarvo.

Sellaisessa maailmankuvassa superagentti Mino Raiola voi puhua avoimesti edustamansa Paul Pogban lähtöhaluista ja kiristää ilmapiiriä joukkueen keskuudessa. Pogba itse voi oikutella vuodesta toiseen mielensä mukaan ja löysäillä nurmella, koska hänen henkilökohtainen brändinsä on ollut Unitedille arvokkaampi kuin joukkueen urheilullinen menestys.

Sellaisessa maailmankuvassa Harry Maguire voi joutua pidätetyksi kesällä, alisuorittaa kierroksesta toiseen nurmella ja silti kantaa kapteenin nauhaa maailman kalleimpana puolustajana Unitedissa.

Cityssä tällaista ei voisi tapahtua. Taustakuvioiden mädännäisyydestä voi esittää mielipiteitä, mutta kentän tasolle on luotu terve toimintakulttuuri. Maailmanluokan tähtipelaajat ovat ennen kaikkea nöyriä joukkueen palvelijoita.

Unitedin ison kuvan ongelmat ovat niin syvällä seurakulttuurissa, että takamatka Cityyn on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana valtavaksi.

Siksi Manchesterin superkaksikosta tälläkin kaudella vain City voi aidosti voittaa mestaruuden.