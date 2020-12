Tottenhamille makea voitto Arsenalista – superkaksikko ratkaisi kiihkeän paikallisottelun

Pohjois-Lontoo on valkoinen: Tottenham syvensi Arsenalin tuskaa perinteikkäässä paikallispelissä.

Tottenham Hotspur Stadiumille saapui sunnuntaina 2 000 katsojaa ensi kertaa sitten maaliskuun, jolloin edelliskausi keskeytyi koronaviruksen vuoksi.

Tottenhamin faneille paluu kotiin ei olisi voinut olla makeampi, sillä kyseessä oli heti Pohjois-Lontoon kiihkeä paikalliskamppailu.

Tottenham höyhensi ikiaikaisen vihollisensa Arsenalin 2–0.

Tahdit löi 14 minuutilla Heung-min Son upealla kaukolaukauksellaan. Harry Kane syötti osuman.

Superkaksikko vastasi myös toisesta maalista puoliajan lopulla.

Harry Kane (vas.) teki Tottenhamin toisen maalin Arsenalin verkkoon.­

Son kuljetti pallon Arsenalin alueelle ja syötti Kanelle, joka täräytti etukulmasta yläriman kautta sisään.

Kanen osuma oli hänelle 11:s Pohjois-Lontoon derbyissä: hän on tehnyt niissä enemmän osumia kuin kukaan muu.

Son on osunut tällä kaudella kymmenen kertaa. Kane on pöllyttänyt vastustajan verkkoa yhdeksän kertaa. Tottenham on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa 23 maalia.

Tottenham nousi takaisin sarjakärkeen kahdella pisteen erolla Chelsean ohi. Joukkue ei ole avauskierroksen jälkeen hävinnyt peliäkään.

Tottenhamin faneille iloa tuo myös se, että vanhat viholliset kulkevat eri suuntaan Valioliigassa.

Arsenalin tuska sen sijaan kasvaa.

Mikel Artetan valmentama ryhmä pelasi jo neljännen peräkkäisen sarjaottelunsa ilman voittoa. Seitsemästä edellispelistä joukkue on hävinnyt peräti neljä ja vajonnut 15. sijalle Valioliigassa.

Putoamisviiva on jo lähempänä kuin paikka neljän parhaan joukossa.

Aneeminen ote jatkui perinteisesti kiihkeässä paikallistaistossa, vaikka Arteta entisenä Arsenalin pelaajana tietää ottelun merkityksen.

Peli eteni Jose Mourinhon käsikirjoituksen mukaan.

Arsenal hallitsi palloa, mutta teki sen kaukana Tottenhamin maalilta. Kanen ja Sonin tähdittämät vastahyökkäykset tuhosivat vierasjoukkueen hitaan puolustuksen.

Bukayo Saka sai kovan tällin sunnuntain ottelussa.­

Artetan ja Mourinhon asemat ovat myös kääntyneet päälaelleen.

Artetan, joka aloitti työssään vajaa vuosi sitten, kuherruskuukaudet ovat kaukana takana. Kritiikki on yltynyt myös brittimediassa ja kannattajajoukoissa heikkojen tulosten myötä.

Mourinho – joka puolestaan oli monien papereissa jo mennyt mies – on hiljalleen sulattamassa sydämiä Pohjois-Lontoon liljanvalkealla puolella.

Arsenal on ollut vihollisista perinteisesti menestyksekkäämpi ja antanut naapureiden kuulla siitä kunniansa.

Paikalliskamppailun tulos, sarjatilanne ja viime aikojen yleinen vire tarkoittavat sitä, että Tottenhamin fanit saavat kuittailla naapureilleen tulevina kuukausina toden teolla.