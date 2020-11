Kommentti: Chelsea on parantanut viime kaudesta – alkukauden hyvissä tuloksissa myös silmänlumetta

Jose Mourinho bussitti Chelsean tähdet pimentoon Stamford Bridgellä, kirjoittaa Lari Seppinen.

Valioliigassa, jossa seurat pitävät toimittajat mahdollisimman etäällä pelaajista, ei pääse tämän lähemmäs huippujoukkueen tähtiä.

Ajatus kävi mielessä, kun mediapaikka Valioliigan kärkipelistä Chelsea–Tottenham avautui aivan kotijoukkueen vaihtopelaajien vierestä.

Vaaleansinisiin toppatakkeihin pukeutuneita vaihtopelaajia silmäillessä hahmottui jälleen, miten kova nippu Länsi-Lontoossa on tällä kaudella. Kai Havertz, Olivier Giroud, Christian Pulisic, Jorginho…

Kun Chelsea on sarjan ainoa joukkue, jolla ei ole yhtään pelaajaa loukkaantuneena, penkkirivillä värjötellyt Callum Hudson-Odoi ei edes mahtunut kokoonpanoon.

Tottenhamia vastaan tähdet jäivät pimentoon. Jose Mourinhon puolustava taktiikka söi Frank Lampardin ryhmän aseista. Tuloksena oli tilanneköyhän ottelun jälkeen maaliton tasapeli.

Chelsea on pelannut mainion alkukauden. Pelaaminen on kehittynyt huomattavasti Lampardin avaussesongista, jolloin alakerta vuoti solkenaan ja erikoistilannepuolustaminen oli heikkoa.

Edouard Mendy on ratkaissut maalivahtiongelman. Senegalilaisvahti on saavuttuaan pelannut kaikissa kilpailuissa 11 ottelussa, joissa se on päästänyt vain kolme maalia ja pitänyt peräti seitsemästi nollan.

Mendyn ja kokeneen topparin Thiago Silvan vaikutus heijastuu koko joukkueen puolustamiseen.

Hyvässä alkukaudessa on myös paljon silmänlumetta. Otteluohjelma on ollut helpohko. Chelsea on kohdannut Valioliigan ns. isoista joukkueista vain Liverpoolin (0–2-tappio) sekä pelannut maalittomat tasapelit Manchester Unitedia ja nyt Tottenhamia vastaan.

Chelsea hallitsee palloa Valioliigassa toiseksi eniten Manchester Cityn jälkeen. Pieniä vastaan jauhaminen hulppealla materiaalilla tuottaa tulosta, mutta Liverpool on prässillään ja Tottenham bussillaan syönyt eväät.

Chelsean materiaali on niin kova, että sijoittuminen neljän sakkiin ei voi riittää. Joulu-tammikuun ruuhkaviikot ja aiempaa vahvemmat vastustajat mittaavat, onko Lampardin ryhmästä Liverpoolin ja Manchester Cityn haastajaksi.