Toby, 9, haki managerin paikkaa – sai elämänsä yllätyksen, kun pääsi yllättäen työhaastatteluun

Wayne Rooney havittelee paikkaa Derbyn managerina. Sille paikalle on kuitenkin muitakin halukkaita, esimerkiksi 9-vuotias Toby.

Wayne Rooney (vas.) on ottanut vastuuta pelaaja-valmentajana Derbyssä sen jälkeen, kun Phillip Cocu jätti managerin tehtävät.­

Derby on juuttunut jalkapallon Englannin Championshipin jumbopaikalle. Joukkue on kerännyt 12 ottelustaan vain kuusi pistettä. Voittoja se on saalistanut kuluvalla kaudella tasan yhden. Se tuli Teemu Pukin edustamasta sarjakärki Norwichista lokakuun alussa.

Heikot peliesitykset johtivat manageri Philip Cocun lähtöpasseihin. Hollantilaisluotsi jätti tehtävänsä 14. marraskuuta. Siitä lähtien joukkueen valmennusvastuuta on kantanut pelaaja-valmentajan roolissa Englannin maajoukkueen ja Manchester Unitedin pitkäaikainen hyökkääjätähti Wayne Rooney, 35.

Hän hoitaa valmennustehtäviä yhdessä Liam Roseniorin, Shay Givenin ja Derbyn entisen juniorivalmentajan Justin Walkerin kanssa.

BBC:n mukaan Rooney on ilmaissut halukkuutensa sille, että väliaikaisesta pestistä tulisi pysyvä ja hänestä tehtäisiin Derbyn uusi manageri.

Managerin pestiin on kuitenkin muitakin tulijoita – esimerkiksi 9-vuotias Toby. Ja jos on Rooney jo keskustellut tehtävästä Derbyn omistajan Mel Morrisin kanssa, niin on Tobykin.

Toby haki työtä, BBC:n Radio Derby järjesti hänelle yllättäen työhaastattelun Morrisin kanssa.

– Minä haluan olla Derbyn manageri, koska pidän jalkapallosta hyvin paljon. Tykkään myös suunnitella ryhmityksiä ja olen mielestäni siinä aika hyvä, Toby kertoi Radio Derbyn julkaisemalla videolla ennen kuin hänen yllätyksekseen Mel Morris liittyi videohaastatteluun.

– En ajatellut, että hän edes vastaisi viestiini! Toby parahti kun Morris ilmestyi ruutuun.

Omistaja kiitteli Tobyä hakemuksestaan ja tenttasi sitten, miltä hänestä tuntuisi käskyttää esimerkiksi Wayne Rooneyn kaltaista pelaajaa.

– Sanoisin hänelle varmaan, että hänen pitäisi parantaa hyökkäyspeliään... en oikeastaan tiedä, koska hän on niin hyvä, Toby vastasi.

Toby kertoi myös, että mikäli saisi työn, hän voisi muuttaa Derbyn stadionin lähellä asuvien isovanhempiensa luokse. Koulutyöt hoituisi tuutorin avustuksella.

– Sinä olet miettinyt tätä paljon. Mitä ikinä sinulta olinkaan tänään kysymässä, sinulla on selvästi vastaus valmiina, Morris totesi.

Tobyn onnistuneesta työhaastattelusta huolimatta Rooney on edelleen suosikki Derbyn managerin tehtävään. Myös kokeneen Rafael Benitezin nimi on vilahdellut arvauksissa. Nykyiseen valmennustiimiin lukeutuva ex-jalkapalloilija Liam Rosenior, 36, on hänkin ilmaissut kiinnostuksensa managerin tehtäviä kohtaan.