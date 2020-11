Valioliigan sarjajumbon ahdinko syvenee – West Hamin hyökkääjän harvinainen tilasto hämmästyttää

Sheffield Unitedilla ei kulje.

Englannin Valioliigassa viime kaudella yllättänyt sarjanousija Sheffield United on aloittanut toisen kautensa pääsarjassa katastrofaalisesti. Sunnuntaina joukkueen ahdinkoa lisäsi West Ham, joka haki Sheffieldin Bramall Lane -stadionilta 1–0-voiton.

Sheffield United on sarjassa viimeisenä, ja sillä on yhdeksästä ottelusta vain yksi tasapelipiste. Sunnuntaisen tappion myötä Unitedista tuli valioliigahistorian kolmas seura, joka on koonnut vain pisteen tai vähemmän kauden yhdeksästä ensimmäisestä ottelusta.

Aiemmin moiseen ovat yltäneet Manchester City kaudella 1995–96 ja Sheffield Wednesday kaudella 1999–00. Kumpikin niistä putosi Valioliigasta kauden päätteeksi.

West Ham puolestaan otti kauden neljännen voittonsa. Sen toi Sebastien Hallerin komea kaukolaukaus ottelun 56. minuutilla.

Norsunluurannikkolaishyökkääjä Hallerille osuma oli muistoihin jäävä, sillä hän ei ollut pääsarjaurallaan aiemmin maalannut rangaistusalueen ulkopuolelta. Haller on pelannut Hollannin, Saksan ja Englannin pääsarjoissa nyt yhteensä 190 ottelua.

Aiemmin päivällä Everton kaatoi Fulhamin vieraissa lukemin 3–2.

Sunnuntaina kohtaavat myös Leeds ja Arsenal sekä Liverpool ja Leicester.