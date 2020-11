Arsenalin pelaaja löi joukkuekaverinsa verille – manageri raivoissaan

Arsenalin pelaajat ottivat yhteen harjoituskentällä.

Mikel Artetan (oik.) mukaan David Luiz (vas.) on sopinut välinsä Arsenal-kollegansa Dani Ceballosin kanssa.­

Valioliigan joukkueen Arsenalin David Luiz ja Dani Ceballos tappelivat joukkueen harjoituksissa noin viikko sitten, kertovat useat brittimediat.

Tappelu oli alkanut espanjalaisen Ceballosin taklattua brasilialaista joukkuekaveriaan.

Sen seurauksena Luiz, 33, oli lyönyt Ceballosia, 24, naamaan. Ceballosin naamasta oli vuotanut verta.

Asiasta kertoi arvostetun The Athleticin toimittaja David Ornstein Twitterissä.

Ceballos ilmoitti Twitterissä, että tarina ei pitänyt paikkaansa.

Arsenalin manageri Mikel Arteta sen sijaan kommentoi Reutersille, että tapaus on jo ratkaistu eikä pelaajien välille jäänyt eripuraa.

Valmentajaa ärsytti, että tarina oli ylipäänsä vuotanut pukukopin ulkopuolelle.

– En pidä yhtään siitä, että tapaus tuli julki. Aion selvittää, mistä tiedot tulivat. Jos asia on niin (että tieto on vuodettu joukkueen sisältä), niin toiminta on täysin vastoin sitä, mitä odotan toisiltamme. Vastoin yksityisyyttä ja luottamusta, jota tarvitsemme, Arteta sanoi Reutersille ja jatkoi:

– Teolla on seurauksia. Jalkapallo on kontaktilaji. Harjoittelu on kilpailullista ja tilanteita tulee eteen jatkuvasti.

Arsenal kohtaa sunnuntaina Leedsin.

Vaisun alkukauden pelannut lontoolaisjoukkue on Valioliigassa vasta sijalla 11.