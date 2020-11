Huhuille piste: Pep Guardiola jatkaa Manchester Cityn peräsimessä

Espanjalaisluotsi teki kahden vuoden jatkosopimuksen.

Guardiola on luotsannut Cityä vuodesta 2016 lähtien.­

Kahden vuoden jatkosopimus laittoi pisteen arvailuille jalkapallovalmentaja Pep Guardiolan tulevaisuudesta. Guardiola jatkaa Manchester Cityn päävalmentajana ainakin kesään 2023.

Guardiolan, 49, nykyinen sopimus oli päättymässä ensi kesänä, ja espanjalaisvalmentajan ennakoitiin jopa jättävän Cityn. Toisin kävi.

Valmentajan mielestä jatkamiselle oli hyvät perusteet, sillä Guardiola pitää Cityä täydellisenä paikkana päävalmentajan tehtäviin.

– Minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Toki päävalmentajien onnistuminen on kiinni tuloksista, ja minun ja joukkueen on jatkettava voittamista, Guardiola sanoi Manchester Cityn nettisivuilla.

Guardiola on luotsannut Cityn kahteen Valioliigan mestaruuteen aloitettuaan seurassa vuonna 2016, mutta Mestarien liigassa on ollut huomattavasti vaikeampaa. Manchesterilaisseura on tippunut Euroopan ykköskilpailusta puolivälierävaiheessa nyt kolmena vuonna peräkkäin.

City on tällä hetkellä Valioliigan kymmenentenä. Se on kuusi pistettä perässä yhden ottelun enemmän pelannutta kärkijoukkuetta Leicesteriä.