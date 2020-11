22-vuotias ranskalaismiljardööri on ostamassa englantilaisen klassikkoseuran

Kyril Louis-Dreyfus on hankkimassa Sunderlandin omistukseensa.

Sunderlandin Stadium of Light on ollut hiljainen pelipaikka tänä syksynä, koska katsojia ei ole päästetty stadionille koronan takia.­

Sunderland on vuonna 1879 perustettu jalkapalloseura, joka on voittanut kuusi Englannin liigamestaruutta. Tosin kolme ykköstilaa tuli 1800-luvun puolella ja viimeisinkin on vuodelta 1936.

Seuralla on pitkät perinteet, mutta viime vuodet ovat sujuneet mollivoittoisesti. ”The Black cats” putosi valioliigasta keväällä 2016 ja kaksi vuotta myöhemmin nähtiin romahdus kolmannelle sarjatasolle League Oneen. Näiden vuosien tuskaa pääsee seuraamaan Netflixillä pyörivässä Sunderland ’til I die -sarjassa.

Guardianin mukaan nykyinen omistaja Stewart Donald on myymässä valtaosan osakkeistaan ranskalaiselle liikemiehelle. Kyse ei ole eläkepäiville vetäytyneestä hallitusammattilaisesta, vaan 22-vuotiaasta nuorukaisesta, jonka sukunimi voi soittaa monelle kelloja.

Robert Louis-Dreyfus oli Adidaksen pääjohtaja ja Olympique Marseillen puheenjohtaja. Kyril Louis-Dreyfus (syntynyt 1998) on hänen poikansa, joka tuntuu perineen isänsä intohimon jalkapalloa kohtaan. Lisäksi hän peri melkoisen omaisuuden, minkä ansiosta hänellä on mahdollisuus ostaa futisseura Britanniasta.

Louis-Dreyfus’n omaisuuden arvon arvioidaan olevan yli kaksi miljardia euroa. Kyse on säätiöstä, jota hallinnoi Kyrilin äiti, Margarita, joka oli Robert Louis-Dreyfus’n toinen vaimo. Robert Louis-Dreyfus kuoli leukemiaan vuonna 2009.

Donald on omistanut seuran huhtikuusta 2018 lähtien. Hän johti tuolloin ryhmää, joka hankki Sunderlandin osake-enemmistön yhdysvaltalaiselta Ellis Shortilta. Guardianin tietojen mukaan nuoren Louis-Dreyfus’n johtama rahoittajaryhmä teki tarjouksen Sunderlandin omistamisesta kaksi viikkoa sitten, ja tämän viikon alussa Donald kumppaneineen suostui kauppaan.

Sunderland on kymmenen kierroksen jälkeen League Onessa kuudennella sijalla.