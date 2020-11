Jalkapallon supertähteä puuhataan mukaan Tokion olympialaisiin

Egyptin olympiajoukkueen valmentaja toivoo Liverpoolin supertähden vahvistavan nuorta joukkuetta Tokion olympiakisoissa kesällä 2021.

Kukaan ei tiedä pystytäänkö Tokiossa järjestämään olympiakisoja heinä-elokuussa 2021. Epävarmuudesta huolimatta urheilijat ja joukkueet valmistautuvat viiden renkaan kisoihin eri puolilla maailmaa.

Egyptin miesjalkapalloilijat selvittivät tiensä olympiaturnaukseen Afrikan karsinnoista kahden muun maan ohella. ”Faaraot” eivät kuulu turnauksen suosikkeihin, mutta Egyptillä on vahvat futisperinteet.

Ja yksi todellinen supertähti. Liverpoolissa parin viime kauden aikana hurjaa jälkeä tehnyt Mohamed Salah on lajin kuumimpia nimiä.

Niinpä Egyptin alle 23-vuotiaiden maajoukkueen johtajan Shawky Gharib on ilmoittanut maan jalkapalloliiton toivovan Salahia olympiajoukkueen riveihin Tokion kisoihin. Salah on 28-vuotias, mutta osallistuminen on mahdollista, koska sääntöjen mukaan joukkueessa saa olla kolme yli-ikäistä pelaajaa.

– Salah on maailmanluokan pelaaja, ja toivon hänen pelaavan joukkueessamme olympiakisoissa, Gharib sanoi Ahram Online -sivustolla InsidetheGamesin mukaan.

Salahin olympiaosanoton tiellä on vielä monta mutkaa. Ensinnäkin hyökkääjä joutuisi olemaan sivussa seurajoukkueensa ensimmäisistä valioliigaotteluista elokuussa 2020. Toiseksi Salahin ja Egyptin jalkapalloliiton välit eivät ole kovin lämpimät. Pelaaja riiteli liiton kanssa immateriaalisista oikeuksista vuonna 2018.

Lisäksi Salah saattaa olla levon tarpeessa kesällä, sillä tulevan kauden otteluohjelma on raskas jo nyt ja saattaa muuttua vielä uuvuttavammaksi koronan takia.