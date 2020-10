Manchester City jyrkensi Sheffield Unitedin alamäkeä Valioliigassa

Manchester City voitti Sheffield Unitedin Kyle Walkerin osumalla.

Alkukaudesta Englannin Valioliigassa kangerrellut Manchester City alkaa saada peliään jengoilleen. City haki Valioliigassa vieraspisteet voittamalla sarjan tyveen ankkuroituneen Sheffield Unitedin 1–0.

Cityn ainoan maalin laukoi vajaasta 20 metristä avauspuoliajan 28. minuutilla Englannin maajoukkueen laitapuolustaja Kyle Walker, joka on Sheffield Unitedin kasvatti.

Jalkapalloperfektionisti Pep Guardiolan valmentama Manchester City hävisi syyskuun lopussa Valioliigassa painajaismaisen esityksen jälkeen kotikentällään Leicesterille 2–5. Pohjakosketuksen jälkeen City on pelannut Valioliigassa, Mestarien liigassa ja Englannin liigacupissa yhteensä seitsemän peräkkäistä tappiotonta ottelua.

Kulunut viikko oli Citylle hyvä, sillä se kaatoi Mestarien liigassa viime tiistaina vieraissa Marseillen 3–0.

Viime kaudella valioliiganousijana yllättäen yhdeksänneksi yltäneen Sheffield Unitedin syksy on ollut tuloksellisesti murheellinen. Vielä voitoton joukkue on hävinnyt seitsemästä valioliigapelistään kuusi.

Unitedin peli on pyörinyt parhaimmillaan aivan kelvollisesti. Manchester Cityäkin vastaan kotijoukkue järjesteli toisella puoliajalla Norjan maajoukkueen keskikenttäpelaaja Sander Bergen johdolla tilanteita, mutta maalinteko on ollut Unitedille vaikeaa. Se on osunut syksyn seitsemässä valioliigaottelussaan tolppien väliin kolme kertaa.

Valioliigassa pelataan lauantaina vielä kaksi ottelua: kello 17 Suomen aikaa alkava Burnley–Chelsea ja kello 19.30 Liverpool–West Ham.