Liverpoolin tähden Virgil van Dijkin polvivammasta kantautui huolestuttavia väitteitä – Klopp: ”Tämä ei näytä hyvältä”

Liverpoolin puolustajan Virgil van Dijkin kausi on pahimmassa tapauksessa ohi.

Merseysiden lauantainainen paikallisottelu kävi Liverpoolille kalliiksi. Virgil van Dijk loukkasi pahan näköisesti polvensa tilanteessa, jossa maalivahti Jordan Pickford tuli maaliltaan holtittomasti ulos ja teloi tähtitopparin.

Evertonin ja Liverpoolin kuuma kohtaaminen päättyi 2–2-tasapeliin.

Brittimediassa väitettiin, että van Dijkin polven eturistisiteet olisivat menneet poikki. Jos van Dijk joutuu polvileikkaukseen, hän on todennäköisesti sivussa seitsemästä kahdeksaan kuukautta, eli käytännössä loppukauden.

Seura ei ollut vielä sunnuntai-iltaan mennessä virallisesti tiedottanut vamman laadusta, mutta silminnäkijähavainnon mukaan hän olisi poistunut sairaalasta kainalosauvojen tukemana. BBC:n mukaan 29-vuotias toppari kävi polvivammoihin erikoistuneen lääkärin pakeilla sunnuntaina.

– En tiedä, kuinka monta ottelua Virgil pelasi peräkkäin. Joskus hän pelaa kivun kanssa, mutta nyt hän ei siihen kyennyt. Tämä ei näytä hyvältä, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp kommentoi pelin jälkeen.

Liverpoolille takaisku on karmea. Van Dijk on eittämättä joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja. Viime ja toissa kaudella toppari uurasti alusta loppuun kaikki ottelut Valioliigassa.

Joukkueen muut varsinaiset topparit ovat Joe Gomez ja Joel Matip. Lisäksi keskikentän Fabinho on toisinaan tuurannut alakerrassa.

Ykköstopparin menettäminen syventää Kloppin tuskaa. Vaikka Liverpool on voittanut viidestä ottelustaan kolme ja hävinnyt vain kerran, puolustus on ollut tuuliajolla. Liverpool on päästänyt viidessä ottelussa hurjat 13 maalia, kun koko viime kaudella se päästi yhteensä vain 33 maalia.

Etenkään Gomez ei ole alkukaudella vakuuttanut, joten Fabinhon siirtäminen toppariksi lienee todennäköisin vaihtoehto. Paljon taklaava brasilialainen on esiintynyt luotettavasti myös topparina.

Jos van Dijk on pitkään sivussa, alakerrasta puuttuvat johtohahmot. Ykkösvahti Alisson Becker kärsii olkapäävammasta, eikä paluupäivästä ole varmuutta. Kakkosvahti Adrian on päästänyt kahdessa pelissä yhdeksän maalia.

Van Dijkin saapumista tammikuussa 2017 ja Alissonin hankintaa kesällä 2018 pidetään yleisesti tärkeimpinä liikkeinä, jotka mahdollistivat joukkueen kasvun Mestarien liigan voittoon ja Valioliigan mestariksi.

Lauantaisen derbyn jälkipyykki ei jäänyt van Dijkin polvivammaan. Liverpoolille karmean pelin täydensi kesän ykköshankinnan Thiago Alcantaran loukkaantuminen.

Thiago satutti polvensa, kun Richarlison taklasi holtittomasti espanjalaista. Richarlison sai tilanteesta suoran ulosajon ja pyysi anteeksi.

– Kaikki, jotka tuntevat taustani, tietävät, etten ole väkivaltainen pelaaja. Olen lähettänyt pahoitteluni hänelle ja teen sen myös julkisesti. Toivon, ettei hän ole loukkaantunut ja kaikki on kunnossa, Richarlison pahoitteli.

Thiago pystyi pelata ottelun viime minuutit loppuun, mutta lähti sen jälkeen sairaalaan.

Raporttien mukaan Liverpoolissa ollaan toiveikkaita, että Thiagon vamma ei ole paha. Kloppilla on sormet ristissä, että edes 22 miljoonalla eurolla ostettu taitava syöttökone palaisi pian kehiin. Evertonin pelaajien kolttoset eivät saaneet saksalaiselta sympatiaa.

– Se ei ollut vain punainen kortti. Se oli likainen rike ja nyt emme tiedä, millainen vamma hänellä on, Klopp sadatteli.