Kommentti: Jose Mourinho huijasi tuhansia suomalaisia – ja tekee sen uudestaan heti kun vain saa mahdollisuuden

Jose Mourinho on nettitrolli, jolle on annettu mikrofoni. Kun hän puhuu lehdistötilaisuudessa, vastuu siirtyy kuulijalle, kirjoittaa Lari Vesander.

Tottenhamin valmentaja Jose Mourinho on luultavasti ollut edellisessä elämässään savolainen. Tämä oli ensimmäinen ajatukseni, kun näin joukkueen kokoonpanon viikonloppuna.

Valmentajalegenda oli vain viikkoa aikaisemmin julistanut, että joukkueen korealainen tähtipelaaja Heung-Min Son olisi vähän pidempään sivussa. Syyksi Mourinho ilmoitti takareisivamman.

Omaan elämääni ilmoitus vaikutti merkittävästi, koska pelaan Fantasy Premier League -nettimanageripeliä. Niin tekee moni muukin. Oikeiden pelaajien pelisuorituksiin kuten maaleihin, syöttöihin ja nollapeleihin, perustavalla Fantasylla on maailmanlaajuisesti yli 7 miljoonaa pelaaja. Heistä kymmenettuhannet ovat suomalaisia.

Meillä nettimanagereilla on pari inhokkivalmentajaa. Yksi heistä on Manchester Cityn Pep Guardiola. Guardiola on eittämättä loistava valmentaja, mutta hänen arvaamaton pelaajakierrätyksensä aiheuttaa harmaita hiuksia, kun yritän arvailla ketä hän tällä viikolla peluuttaa ja ketä ei.

Toinen inhokkini on Mourinho. Vihaan sitä, että Mourinho valehtelee.

Nettitrolli pressissä

Mourinhon mediastrategia poikkeaa merkittävästi muista. Mourinho ei saavu pressiin levittämään tietoja. Hän saapuu sinne voittamaan pelejä. Kun Mourinho puhuu lehdistötilaisuudessa, vastuu siirtyy kuulijalle.

Viime kädessä Mourinho ei puhu lehdistötilaisuudessa toimittajille saati heidän lukijoilleen. Sen sijaan hän puhuu niissä median kautta paljon tarkemmalle kohdeyleisölle: joukkueelleen, vastustajilleen tai päättäjille – eikä hän epäröi valehdella, jos tilanne sitä hänen mielestään vaatii. Somekielellä Mourinho on nettitrolli, jolle on annettu mikrofoni.

Mourinho vihaa sekä mediaa että tulevaa vastustajaansa. Hänen logiikkansa mukaan olisi järjetöntä auttaa vastustajaa paljastamalla totuuksia toimittajille. Jos hän sen sijaan pystyy sumuttamaan edellistä valehtelemalla jälkimmäisille, hän tekee niin epäröimättä. Mourinhon ajatusmaailmassa valehteleminen voi olla tässä tilanteessa jopa hänen velvollisuutensa, sillä se auttaa joukkuetta.

Sonin tälli oli tästä täydellinen esimerkki. Kun Mourinho ilmoitti, että Son on sivussa, yli 1,3 miljoonaa nettimanageria vaihtoi korealaisen pois joukkueistaan. Sanoille antoi lisäpontta se, että korealainen oli edellisessä pelissä otettu tauolla vaihtoon kolhun takia.

Sunnuntaina Son olikin kaikkien hämmästykseksi avauksessa. Eikä Son ainoastaan pelannut – hän teki kaksi maalia, syötti yhden ja rohmusi Fantasy Premier Leaguen tilastoissa huikeat 18 pistettä.

Samaan aikaan kun korealainen mätti tehoja, lukuisat nettimanagerit purkivat raivoaan Fantasy Premier Leaguen virallisille somekanaville.

Luotettavan epärehellinen

Olin keskivertoa onnekkaampi, sillä osasin epäillä Mourinhon sanoja enkä vaihtanut häntä pois. Tuplapisteet antavan kapteeninnauhan tosin siirsin varotoimenpiteenä toiselle pelaajalle. Se ratkaisu maksoi minulle yhdeksän pistettä.

Tähän loppuun olisi mukava kirjoittaa jotain ylevää siitä, miten näinä totuuden jälkeisinä aikoina olisi tärkeää vaalia faktoja. Se olisi kuitenkin turhaa hurskastelua. Fantasy on kepeä peli, joka perustuu hieman vähemmän kepeään peliin. Se on käyttäjilleen ilmaista viihdettä, jolla ei ole eikä pidäkään olla mitään painoarvoa oikeille managereille.

Sitä paitsi Mourinho on epärehellisyydessään luotettava. Hän valehteli miljoonille ihmisille, kyllä. Voimme luottaa siihen, että saadessaan uuden tilaisuuden Mourinho tekee niin myös seuraavalla kerralla. Ja seuraava kerta tulee varmasti.