1–6! Manchester Unitedille karmea ryöpytys Tottenhamilta, ulosajo kuumensi tunteita: ”Säälittävää”

Manchester Unitedilla oli sysimusta sunnuntai Tottenhamia vastaan Valioliigassa. Ottelu päättyi tylysti 1–6.

Manchester United–Tottenham 1–6

Manchester United aloitti sunnuntaisen valioliigaottelunsa Tottenhamia vastaan vauhdikkaasti. Kotijoukkue paineli johtoon heti ottelun toisella minuutilla, kun Bruno Fernandes pääsi tälläämään johtomaalin rangaistuspilkulta.

Ilonaiheet loppuivat kuitenkin lyhyeen. Muutamaa minuuttia myöhemmin Tottenham tuli tasoihin Tanguy Ndombelen osumalla. Ja heti tasoitusmaalin perään korealaistähti Son Heung-min vei vieraat 2–1-johtoon.

Pahin oli silti vasta edessä. 28. minuutilla Manchester Unitedin Anthony Martial ajettiin kentältä suoralla punaisella. Ulosajo tyrmättiin kevyenä: Tottenhamin Eric Lamela oli ensin sohinut kyynärpäällään Martialia kasvoihin ManUn rangaistusboksissa. Martial kosti läpsäisemällä Lamelaa kasvoihin ja sai punaisen.

Esimerkiksi Sky Sportsilla kommentoinut Graeme Souness piti erotuomari Anthony Taylorin päätöstä vääränä.

– Jos Martial ajetaan kentältä, silloin myös Lamela pitäisi ajaa kentältä. Jos yksi lentää ulos, molemmat lentävät. Tämä on säälittävää, Souness kommentoi Sky Sportsin mukaan.

Yhden miehen vajaalla pelannut ManU kärsi ensimmäisellä jaksolla vielä kaksi takaiskua: Harry Kane osui 30. minuutilla ja Son illan toisellaan 37. minuutilla.

Taukolukemilla 1–4 ManU teki ikävää seurahistoriaa. Tilastopalvelu OptaJoen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun joukkue päästää neljä maalia ensimmäisen jakson aikana Valioliigassa.

Lisää tuli heti toisen jakson alussa, kun Serge Aurier vei Tottenhamin jo 5–1-johtoon.

Kun Kane pääsi vielä kertaalleen rangaistuspilkulle, ottelu päättyi Manchester Unitedin kannalta lohduttomiin 1–6-lukemiin.

Valioliigakausi on alkanut Ole Gunnar Solskjærin miehistöltä alavireisesti. ManU on kerännyt kolmesta ottelustaan vain yhden voiton ja on sarjataulukossa sijalla 16, toki monia vastustajia yhden ottelun vähemmän pelanneena.